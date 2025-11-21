【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.238】 12月5日（金）「聴診DX！？ マウスサイズの心音図検査装置『Cardio-EGG』が向かう未来」 13時ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.238「聴診DX！？ マウスサイズの心音図検査装置『Cardio-EGG』が向かう未来」を12月5日にオンラインライブ配信いたします。
新規のカテーテル治療や薬剤など治療法は年々進化していく中、心臓病があるかないかを見つける聴診は200年大きな変化はしていません。適切なタイミングで心臓病が診断され、治療されるには、名医でなくては診断できないという状況ではなく、簡便に低侵襲で検査できるツールが必要です。
本セミナーでは、AMI株式会社 執行役員 植田 由依氏をお迎えし、心臓の音をデジタル化することで広がる可能性について、お話を頂きます。ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「聴診DX！？マウスサイズの心音図検査装置『Cardio-EGG』が向かう未来」
1．当社について
2．『Cardio-EGG』とは
3．『Cardio-EGG』が実現した世界
4．将来展望
13:50～14:00 質疑応答
講師：
AMI株式会社
執行役員
植田 由依氏
【開催要綱】
◆開催日時：2025年12月5日（金）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年12月4日（木）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1205_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334738&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
