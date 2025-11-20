『エレメンタルナイツR』に新たなドラゴンタワー『ヴォイドスフィアの塔』登場！

株式会社 ウインライト

株式会社ウインライト（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：藤本 勝寛）が運営する MMORPG『エレメンタルナイツオンラインR』は、新しいドラゴンタワー『ヴォイドスフィアの塔』 を公開いたしました。

5階層に渡るモンスター討伐を攻略する、超高難易度コンテンツをお楽しみいただけます。

■ レアリティER新装備「ツァボシリーズ」素材を獲得可能！

『ヴォイドスフィアの塔』では、新ER（エピックレア）武具装備「ツァボシリーズ」（装備部位：胴／足） の合成に必要な貴重な素材アイテムを手に入れることができます。

・ツァボライト

・透き通ったツァボライト

「ツァボシリーズ」は、職業ごとに特化したステータス性能を持つハイエンド装備となっており、大きな戦力強化につながります。

■胴装備[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102391/table/205_1_8342cf53dcc1ec2e3635ec47d9d08040.jpg?v=202511210957 ]■脚装備[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102391/table/205_2_0fbb67be017bc643675f5a589ee12abf.jpg?v=202511210957 ]

※「ツァボシリーズ」の合成には、該当職業の「ドロミティ」装備 を素材として使用します

■ 挑戦に必要な条件について

『ヴォイドスフィアの塔』へ挑戦するには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 「ドロミティコルヌの塔」をクリアしていること- 「ヴォイドスフィア調査許可証」を所持していること └ 調査許可証は、竜の門左上にいるNPC「ピカ」から受注できるデイリークエストのクリア報酬 として1日3個入手することができます。 また、期間限定でゲーム内ショップでも販売されています。 └ デイリークエストを受けるためには、レベル30かつストーリークエスト[闇に立ち向かう者]を クリアしている必要があります。第1階層ボス ウィペラウォーランス第2階層ボス ヴォイドスキン第3階層ボス 風精獣エールヴェント

未知の強敵が待ち受ける新たなドラゴンタワーを、ぜひ仲間とともに踏破し、強力な装備の獲得を目指してください。

『エレメンタルナイツオンラインR』

ゲームタイトル：エレメンタルナイツオンラインR

ジャンル ：3DMMORPG（多人数オンライン同時プレイRPG）

対応プラットフォーム：Appstore/ Google Play(Android)/ NintendoSwitch(TM)/ PS4(TM)

価格：基本無料＋アイテム課金 ※NintendoSwitch(TM)/PS4(TM)版は有料アプリ

