名古屋駅地下街エスカで4日間限定の「20％還元祭」11月28日～12月1日に開催
株式会社エスカ(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：依田 耕治)は、2025年11月28日(金)から12月1日(月)までの4日間、名古屋駅新幹線地下街エスカにて「20％還元祭」を開催いたします。期間中、税込2,000円以上のお買物・ご飲食で、ご利用金額の20％分を“その日から使える”エスカお買物券として還元。日頃のご愛顧に感謝を込め、総額1,000万円分を還元する大変お得な4日間です。ショッピングはもちろん、飲食やリラクゼーションなどのサービス店舗も対象となります。
名古屋駅太閤通口 エスカ入口
■買えば買うほどお得な4日間「20％還元祭」開催
名古屋駅新幹線地下街エスカでは、日頃の感謝を込めて11月28日(金)から12月1日(月)までの4日間、「20％還元祭」を今年も開催します。物価上昇や節約志向が高まる中でも、地域の皆さまに“お得に楽しめる時間”を提供したいという想いから、今年も総額1,000万円の還元を実施します。名古屋駅西口エリアの活性化と、年末シーズンのにぎわい創出を目指します。
■20％還元祭 概要
実施期間：2025年11月28日(金)・29日(土)・30日(日)・12月1日(月)
内容 ：エスカ地下街で税込2,000円以上のお買物・ご飲食で、
ご利用金額の20％(1,000円につき200円分)をエスカお買物券として還元
・お買物券は当日から利用可能
・複数店舗のレシート合算OK
・物販店・飲食店・お土産店・サービス店
(一部除外店舗あり。詳細はHPをご確認ください。)
・クリスマスや年末年始のギフト・ご挨拶にもぜひご活用ください。
還元総額：1,000万円(予算に達し次第終了)
お買物券引換時間：10:00～21:00
引換場所：エスカセンタープラザ
お買物券利用期間：2025年11月28日(金)～2026年2月28日(土)
※ご注意
・お買物券の還元は予算(1,000万円)に達し次第終了となります。
・本キャンペーンは予告なく、変更・終了する場合がございます。
■エスカお買物券が利用できる名古屋駅エスカのお店
期間中、税込2,000円以上のお買物・ご飲食で、ご利用金額の20％分を「エスカお買物券」として還元。還元されたお買い物券がお買い物をしたその日から各お店で利用できます。
・名古屋名物グルメが充実
ひつまぶし、味噌カツ、きしめんなど名古屋ならではのグルメを堪能できる飲食店や、ういろう、天むすなどお土産に人気の専門店が揃っています。
・朝7時から営業のカフェも
一部飲食店は朝7時から営業。名古屋名物「モーニング」も楽しめます。
・幅広い世代に愛される地下街
ファッション、雑貨、リラクゼーション、サービスなど全80店舗が集結。若年層からシニアまで幅広い年代に支持されています。
名古屋めし満載
■1971年創業の地下街
エスカ(ESCA)の名前の由来はE＝EKINISHI、S＝SHOPPING、C＝CENTER、A＝AVENUE。エスカ地下街は東海道新幹線開業に伴い、1971年に名古屋駅西口駅前広場の地下に開業した地下商店街です。リニューアルを経て、現在はファッション、雑貨、飲食店、土産物その他の全75店舗で構成されています。新幹線の改札口からも近く、観光客のニーズに応える名古屋名物や土産物を扱うお店のほか、若年層から子育て世代、シニア世代まで幅広い年代に支持されるお店が集まり、地域に根ざしている地下商店街です。
■施設概要
施設名 ： 名古屋駅新幹線地下街エスカ
所在地 ： 名古屋市中村区椿町6番9号先
交通 ： JR名古屋駅の在来線・新幹線改札から徒歩1分
営業時間 ： 10:00～20:30(レストラン 10:00～22:30／
カフェ 7:00～22:30)
※一部店舗は異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。
店舗数 ： 80店(婦人衣料6店／紳士衣料1店／身の回り3店／文化雑貨
・サービス16店／土産9店／飲食35店／その他10店)
総面積 ： 5,928.37m2
公式HP ： https://www.esca-sc.com/
公式X ： https://x.com/ESCA_chikagai
公式Instagram： https://www.instagram.com/esca_chikagai/
公式YouTube ： https://www.youtube.com/@エスカ地下街-l9n
■会社概要
社名 ： 株式会社エスカ
代表者 ： 代表取締役 依田 耕治
所在地 ： 愛知県名古屋市中村区太閤三丁目1番18号名古屋KSビル 12階
設立 ： 昭和39年9月15日
開業 ： 昭和46年12月1日
資本金 ： 4億8,000万円
事業内容： 地下街店舗の賃貸／駐車場の経営
