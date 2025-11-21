【第13回絵本出版賞大賞受賞作】大きい子も小さい子も、みんなの個性が合わさって奇跡が起きる！絵本『きょうりゅうくんとプチトマト』11月21日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『きょうりゅうくんとプチトマト』を2025年11月21日に発売いたします。
「平和のために、ほんとうに大切なチカラってなに……？」
絵本作家・イラストレーターの著者がたどり着いた「おおきい子もちいさい子もみんなの個性が必要なんだ」という答えが、楽しい絵本になりました。
おおきいきょうりゅうくんは、プチトマトが大好き。お皿から落ちたプチトマトを一生懸命に追いかけますが、きょうりゅうくんはなかなか捕まえられず、プチトマトは小さな穴に落ちてしまいます。
それを隠れて見ていたのが、ちいさなネズミのちゅー吉くん。きょうりゅうくんのプチトマトを捕まえに思わず飛び出します。ちゅー吉くんのお姉ちゃんもいとこも駆けつけて、みんなで力を合わせると…思いもよらない奇跡が起きます。
超不器用なきょうりゅうくんを、大人も子どもも、みんなで応援したくなる！わくわくする読みきかせの時間にぴったりです。
創作系レーベル「keu」の本として、デザインや仕上げにもこだわっています。
第13回絵本出版賞大賞受賞作。
https://miraipub.jp/books/35019/
みんなの個性が合わさって奇跡を起こす
第13回絵本出版賞 大賞受賞作
料理がとっても上手なきょうりゅうくんは
オムライスよりプチトマトがもっとすきでした。
そんな大好物のプチトマトがひとつ、ころりん！
とつぜんお皿から飛びだして、ぴょん！ぴょん！
「まってよーーー！」と追いかけっこしているうちに
コロコロコロ……
とうとう小さな穴に落ちてしまいます。
それを見ていた、ねずみのちゅー吉くんは
ほうっておけなくなり……
プチトマトは見つかるかな？
きょうりゅうくんはおおきくて強い生きものですが、孤独にくらしていました。
ねずみくんたちはちいさいながらも協力して、愛情と理性でがんばる哺乳類ファミリーです。
平和のために、ほんとうに大切なチカラってなに……？って考えていたら
「おおきい子もちいさい子もみーんなの個性が必要なんだよ」って
きょうりゅうくんとちゅー吉くんたちが教えてくれました。
――作者より
【著者について】
なかちえり
絵本作家・イラストレーター・ヒーラー
静岡で生まれ、幼少期を札幌で過ごし、自然の草花や動物を描くようになる。
語学系大学を卒業後、会社に勤めながら専門学校で学んだのちに、デザイン会社へ就職。
文具デザイン、キャラクター、パンフレットや教材のイラストの仕事をはじめ、企画展に参加しながら、手づくりの絵本を制作している。現在は大阪府在住。
本作で第13回絵本出版賞大賞を受賞。「平和な世界になるように」という願いが込められている。
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【書籍概要】
書名：きょうりゅうくんとプチトマト
作：なかちえり
発売日：2025年11月21日
価格：1650円（税込）
体裁：B5判変形 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-36758-8
https://www.amazon.co.jp/dp/4434367587
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
プレスリリース詳細へ