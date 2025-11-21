こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
医師監修 フェムケア乳酸菌サプリ『Luna BIO』新発売「momoful おりもの特化型吸水ショーツ」とのセット使いで内と外からフェムケア新習慣
加齢で急減するラクトバチルス菌 × 3種の栄養機能食品成分 ×10種の美容成分配合
株式会社Vieon（本社：東京都港区）が展開する機能性インナーブランド【momoful（モモフル）】は、おりもの特化型吸水ショーツとセットで使えるフェムケアアイテムとして、デリケートゾーンのゆらぎに寄り添う、医師監修フェムケア乳酸菌サプリメント「Luna BIO（ルナビオ）」を、11月21日よりQoo10にて、12月中旬より順次その他ECモールにて発売いたします。
本製品は、女性の体内環境を支える乳酸菌「ラクトバチルス菌」が50代以降で急激に低下することに着目し、産婦人科医と腸もみサロンオーナーによるW監修のもと、ラクトバチルス菌やクリスパタス菌などの乳酸菌を1兆個*と、3種の栄養機能食品成分、10種の美容成分を厳選して配合したフェムケア乳酸菌サプリメントです。内側からコンディションバランスをサポートすることで、ムズムズ感、不快感、ニオイといったデリケートゾーンのゆらぎに寄り添います。
モモフル定番の「おりもの特化型吸水ショーツ」による外側からのケアに加え、内側からのサポートを掛け合わせることで、女性がより快適に過ごせるフェムケア習慣を提案します。
* 乳酸菌1兆個：一袋（30粒/30日分）あたりの配合量
＜おりもの特化型 吸水ショーツ最新作 プレスリリース＞
「momoful フリーライナー™」
https://digitalpr.jp/r/121825
■監修医師：産婦人科医 高橋しづこ 先生
産婦人科医・臨床遺伝専門医として活躍し、東大やエール大学で教鞭も執る。2024年秋からはシンガポール国立大学に拠点を移す。3児の母。
「女性の身体には多くの菌が存在しています。健康な体内環境を支えるには、乳酸菌などの善玉菌が優勢な状態を保つことが不可欠です。」
■監修専門家：腸もみサロンオーナー 富田萌氏
中目黒で腸もみサロンを運営。アロエベラ高濃度と腸内フローラ解析を軸に、腸から体質改善をサポート。2020年より活動し2,000名以上に施術。
「女性の美と健やかさを支える成分を贅沢にブレンドしました。内側からの美しさと、スッキリとした健やかな日々をサポートします。」
【製品詳細】
★Point 1｜女性特有の悩みのために厳選した“1兆個*の乳酸菌”を配合
体内環境を支えるラクトバチルス菌・クリスパタス菌をはじめ、1袋30日分あたり1兆個の乳酸菌を贅沢に配合。加えて、マルチブレックス乳酸菌や3種のオリゴ糖を組み合わせることで、乳酸菌の働きを内側からサポートし、毎日のコンディションバランスを整えます。
* 乳酸菌1兆個：一袋（30粒/30日分）あたりの配合量
★Point2｜3種の栄養機能食品と10種の美容成分で女性の“きれい”を総合サポート
鉄分・葉酸・ビタミンB1の3つの栄養機能食品成分を配合し、女性に必要な栄養をしっかり補います。
さらに、NMN、エクソソーム、大豆イソフラボン、ヒアルロン酸、高麗人参末、アスタキサンチン、ビタミン11種、ラクトフェリン、レスベラトロール、チェストツリーエキスといった、話題の美容成分をたっぷりブレンドしました。
★Point 3｜特殊コーティング製法で“生きた善玉菌”を腸までしっかり届ける
胃酸で溶けにくい耐酸性カプセルを採用。熱や酸に弱い乳酸菌を守り、生きたまま腸までしっかり届ける特殊コーティング製法で、成分の力を最大限に発揮できるよう設計されています。一般的なカプセルでは届きにくい善玉菌を、必要な場所まで確実に届けます。
★Point 4｜国内GMP認証工場で徹底した品質管理
厳格な品質管理基準を満たした国内のGMP（適正製造規範）認証工場で製造しています。体に取り入れるサプリメントであるからこそ、原料の受け入れから製造・包装まで、すべての工程で徹底した管理体制を構築。安心して毎日続けていただける品質を追求しています。
【製品情報】
Luna BIO フェムケアサプリメント
メーカー希望小売価格：3,980円（税込）
内容量： 30粒（約30日分）
推奨摂取量： 1日1粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください
発売日/流通：
・11月21日よりQoo10
https://www.qoo10.jp/g/1182569202
・12月中旬より順次楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、公式オンラインストア（会員のみ）
【その他 モモフル製品の紹介】
■フリーライナー™luxury
＜おりもの特化型吸水ショーツシリーズ最新作＞
薄さ1.5mmのおりもの吸水ランジェリー
（おりものが少ないとき）
https://digitalpr.jp/r/121825
■おりもの吸水ショーツelegant
おりもの特化型×総レース仕立て（おりものが多いとき）
https://digitalpr.jp/r/113023
■サニタリーショーツ elegant（生理用）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
■モモフル デイリーブラelegant
吸水ショーツelegantとセットで使えるストレスフリーブラ
https://digitalpr.jp/r/118963
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
桃尻を叶えるヒップアップショーツ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで、毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も、美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
株式会社Vieon
Vieonは「自分自身を愛し、自信を持つお手伝いをする」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となったヒップアップショーツを中心に、女性ならではのニーズに注目したおりもの特化型の吸水ショーツなど、momofulシリーズは累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」という想いに寄り添い、改良を重ねながら進化を続けています。シェイプウェア・インナーウェアを通じて「女性らしい美しさ」と「快適な生活」を両立するブランドとして、多くの女性に寄り添い、世界中の女性に愛される製品を日々企画・開発しています。
◆株式会社Vieon 会社概要
社名：株式会社Vieon（ヴィーオン）
設立：2021年4月26日
代表：CEO 高橋大哲 COO：赤坂桃果
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：機能性インナーの開発・販売
URL：https://www.momoful.com/
◆MOON-X株式会社 会社概要（※株式会社VieonはMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
おりもの特化型吸水ショーツ_リリース
https://digitalpr.jp/r/121825
株式会社Vieon（本社：東京都港区）が展開する機能性インナーブランド【momoful（モモフル）】は、おりもの特化型吸水ショーツとセットで使えるフェムケアアイテムとして、デリケートゾーンのゆらぎに寄り添う、医師監修フェムケア乳酸菌サプリメント「Luna BIO（ルナビオ）」を、11月21日よりQoo10にて、12月中旬より順次その他ECモールにて発売いたします。
本製品は、女性の体内環境を支える乳酸菌「ラクトバチルス菌」が50代以降で急激に低下することに着目し、産婦人科医と腸もみサロンオーナーによるW監修のもと、ラクトバチルス菌やクリスパタス菌などの乳酸菌を1兆個*と、3種の栄養機能食品成分、10種の美容成分を厳選して配合したフェムケア乳酸菌サプリメントです。内側からコンディションバランスをサポートすることで、ムズムズ感、不快感、ニオイといったデリケートゾーンのゆらぎに寄り添います。
モモフル定番の「おりもの特化型吸水ショーツ」による外側からのケアに加え、内側からのサポートを掛け合わせることで、女性がより快適に過ごせるフェムケア習慣を提案します。
* 乳酸菌1兆個：一袋（30粒/30日分）あたりの配合量
＜おりもの特化型 吸水ショーツ最新作 プレスリリース＞
「momoful フリーライナー™」
https://digitalpr.jp/r/121825
■監修医師：産婦人科医 高橋しづこ 先生
産婦人科医・臨床遺伝専門医として活躍し、東大やエール大学で教鞭も執る。2024年秋からはシンガポール国立大学に拠点を移す。3児の母。
「女性の身体には多くの菌が存在しています。健康な体内環境を支えるには、乳酸菌などの善玉菌が優勢な状態を保つことが不可欠です。」
■監修専門家：腸もみサロンオーナー 富田萌氏
中目黒で腸もみサロンを運営。アロエベラ高濃度と腸内フローラ解析を軸に、腸から体質改善をサポート。2020年より活動し2,000名以上に施術。
「女性の美と健やかさを支える成分を贅沢にブレンドしました。内側からの美しさと、スッキリとした健やかな日々をサポートします。」
【製品詳細】
★Point 1｜女性特有の悩みのために厳選した“1兆個*の乳酸菌”を配合
体内環境を支えるラクトバチルス菌・クリスパタス菌をはじめ、1袋30日分あたり1兆個の乳酸菌を贅沢に配合。加えて、マルチブレックス乳酸菌や3種のオリゴ糖を組み合わせることで、乳酸菌の働きを内側からサポートし、毎日のコンディションバランスを整えます。
* 乳酸菌1兆個：一袋（30粒/30日分）あたりの配合量
★Point2｜3種の栄養機能食品と10種の美容成分で女性の“きれい”を総合サポート
鉄分・葉酸・ビタミンB1の3つの栄養機能食品成分を配合し、女性に必要な栄養をしっかり補います。
さらに、NMN、エクソソーム、大豆イソフラボン、ヒアルロン酸、高麗人参末、アスタキサンチン、ビタミン11種、ラクトフェリン、レスベラトロール、チェストツリーエキスといった、話題の美容成分をたっぷりブレンドしました。
★Point 3｜特殊コーティング製法で“生きた善玉菌”を腸までしっかり届ける
胃酸で溶けにくい耐酸性カプセルを採用。熱や酸に弱い乳酸菌を守り、生きたまま腸までしっかり届ける特殊コーティング製法で、成分の力を最大限に発揮できるよう設計されています。一般的なカプセルでは届きにくい善玉菌を、必要な場所まで確実に届けます。
★Point 4｜国内GMP認証工場で徹底した品質管理
厳格な品質管理基準を満たした国内のGMP（適正製造規範）認証工場で製造しています。体に取り入れるサプリメントであるからこそ、原料の受け入れから製造・包装まで、すべての工程で徹底した管理体制を構築。安心して毎日続けていただける品質を追求しています。
【製品情報】
Luna BIO フェムケアサプリメント
メーカー希望小売価格：3,980円（税込）
内容量： 30粒（約30日分）
推奨摂取量： 1日1粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください
発売日/流通：
・11月21日よりQoo10
https://www.qoo10.jp/g/1182569202
・12月中旬より順次楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、公式オンラインストア（会員のみ）
【その他 モモフル製品の紹介】
■フリーライナー™luxury
＜おりもの特化型吸水ショーツシリーズ最新作＞
薄さ1.5mmのおりもの吸水ランジェリー
（おりものが少ないとき）
https://digitalpr.jp/r/121825
■おりもの吸水ショーツelegant
おりもの特化型×総レース仕立て（おりものが多いとき）
https://digitalpr.jp/r/113023
■サニタリーショーツ elegant（生理用）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
■モモフル デイリーブラelegant
吸水ショーツelegantとセットで使えるストレスフリーブラ
https://digitalpr.jp/r/118963
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
桃尻を叶えるヒップアップショーツ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
穴の部分に2層構造の薄いタイツがついたタイプ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで、毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も、美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
株式会社Vieon
Vieonは「自分自身を愛し、自信を持つお手伝いをする」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となったヒップアップショーツを中心に、女性ならではのニーズに注目したおりもの特化型の吸水ショーツなど、momofulシリーズは累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」という想いに寄り添い、改良を重ねながら進化を続けています。シェイプウェア・インナーウェアを通じて「女性らしい美しさ」と「快適な生活」を両立するブランドとして、多くの女性に寄り添い、世界中の女性に愛される製品を日々企画・開発しています。
◆株式会社Vieon 会社概要
社名：株式会社Vieon（ヴィーオン）
設立：2021年4月26日
代表：CEO 高橋大哲 COO：赤坂桃果
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：機能性インナーの開発・販売
URL：https://www.momoful.com/
◆MOON-X株式会社 会社概要（※株式会社VieonはMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
おりもの特化型吸水ショーツ_リリース
https://digitalpr.jp/r/121825