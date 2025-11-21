Kolmar Korea、TIME誌の「2026年持続可能な成長における世界のベスト企業」に2年連続で選出





4,000社を超える世界企業の中で上位7%にランクインし、環境に配慮したイノベーションと責任ある成長におけるリーダーシップが評価される

ソウル（韓国）, 2025年11月20日 /PRNewswire/ -- 化粧品ODMの世界的リーダーであるKolmar Koreaは、TIME誌の「2026年持続可能な成長における世界のベスト企業（World's Best Companies in Sustainable Growth 2026）」に2年連続で選ばれ、環境に優しく責任あるビジネス慣行における世界的先駆者としての地位を改めて実証しました。このランキングは、TIME誌が世界的な調査会社Statistaと共同で11月13日に発表したもので、持続可能な成長を遂げた世界の企業トップ500社を表彰するものです。Kolmar Koreaは総合294位となりました。



Kolmar Korea named to TIME's World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 for second consecutive year



今年のリストに入った韓国企業はわずか10社で、昨年より13社減少しました。また、韓国の化粧品会社の中で2年連続でランクインしたのはKolmar Koreaのみです。

評価は、収益成長、財務安定性、環境への影響という3つの要素を均等に重み付けし、100点満点で算出しました。透明性をもって環境パフォーマンス・データを開示している、あらゆる業界の世界企業4,000社以上が評価の対象となりました。

Kolmar Koreaは総合スコア81.02を獲得し、世界上位7%にランクインし、高いCAGRと財務安定性を示す世界的企業との激しい競争にもかかわらず、高いランキングを維持しました。同社は持続可能性指標において特に高い成果を記録し、炭素強度と排出量のパフォーマンスでは韓国企業中第2位、廃棄物と水資源管理では世界上位30%以内にランクインしました。

この成果は、Kolmar Koreaが環境に優しいイノベーションと循環型持続可能性に幅広く継続的に取り組んできた証です。業界のパイオニアとして、Kolmar Koreaは紙管、紙スティック、片手ポンプ紙パックなどの画期的な持続可能な包装ソリューションを開発し、プラスチックの使用量を大幅に削減しました。特に、同社の紙管と紙スティックは、世界で最も権威のあるデザイン賞であるIDEA（International Design Excellence Awards）、iFデザイン賞（iF Design Award）、レッド・ドット・デザイン賞（Red Dot Design Award）の3つすべてを受賞しており、世界のパッケージ・トレンドにおける影響力を強固なものにしています。

同社は持続可能な配合と原料の開発も加速させています。同社のポートフォリオには、炭素排出量を83％削減するアンチエイジング成分抽出プロセスで製造されたグリーン・テクノロジー製品認証の日焼け止めや、99％以上が自然に分解され環境負荷を最小限に抑える生分解性のヘア・ケア製品とボディ・ケア製品が含まれています。Kolmar Koreaはまた、「ゼロ埋め立て（Zero-Landfill）」イニシアチブの一環として、持続可能な製造能力を強化し、廃棄物のリサイクル率84.8%を達成し、埋め立て廃棄物を前年比57.8%削減しました。

Kolmar Koreaは、社内の持続可能性への取り組みと並行して、新興のインディーズ美容ブランドとの共通の成長を促進することで、韓国の美容エコシステムの成長を支援することに取り組んでいます。同社は、クライアント・ブランドのビューティー・トレンドやマーケティング戦略に関するセミナーを定期的に開催し、ソウル・ビューティー・ウィーク（Seoul Beauty Week）でインディーズ・ブランドのポップ・アップ・ストアをサポートしているほか、2023年からはパートナーと共にサステナビリティ・セミナー「CONNECT FOR GREEN」を開催し、協調的なESGバリュー・チェーンを構築しています。

「2年連続で世界トップクラスの持続的成長企業として認められたことは、持続可能な経営に対する当社の包括的かつ長期的な取り組みの成果を反映しています」と、 Kolmar GroupのYoon Sang Hyun副会長は述べています。「今後も環境に優しい経営と技術革新を推進し、韓国を代表するグローバル企業としての責任を果たしていきます。」

