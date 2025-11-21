NITE、「2024年度　事故情報解析報告書」を公表しました

〜リチウムイオンバッテリー搭載製品の事故が多発〜独立行政法人製品評価技術基盤機構［NITE（ナイト）、理事長：長谷川 史彦、本所：東京都渋谷区西原］は2025年10月31日、2024年度までに収集した事故情報を取りまとめた「2024年度 事故情報解析報告書」を公表しました。NITEは、製品事故の調査結果を踏まえ、引き続き事故防止に向けた注意喚起等を行い、製品事故の再発・未然防止に取り組んでまいります。





















2024年度 事故情報解析報告書 目次抜粋事故の発生状況の概要以下の図（報告書 図2）は、2024年度に発生した事故の製品群別の件数と、累積構成割合を示した図です。「バッテリー類」「充電器」「エアコン」は以前から事故件数が多い製品群で、「いす」「家具」はリコールの影響で事故報告を多く受け付けた製品群です。「バッテリー類」はポータブル電源やモバイルバッテリー、電動工具や電動アシスト自転車用バッテリーの事故が多く、「充電器」はリチウム電池内蔵充電器の事故が多いです。

図2 2024年度に発生した事故件数が上位20位までの製品群と累積構成割合



（20位が同数のため、21製品群を掲載）











図2では、危害の程度が比較的低い製品群もランキングに含まれ、リスクが高い製品群を判断できません。そこで、重み付けを行うために危害の程度に応じて「危害スコア」を設定しました。以下の図（報告書 図3）は、2024年度に発生した事故の危害スコアと、累積構成割合を示した図です。危害の程度が低い製品群（いす、家具、インターホン）については、ランキング外になっています。一方、「バッテリー類」「充電器」を筆頭に、リチウムイオンバッテリーを搭載した製品等はランキング上位に残っています。

図3 2024年度に発生した事故の危害スコアが上位20位までの製品群と累積構成割合

















図6 「モバイルバッテリー」の事故発生件数の推移（2015〜2024年度） 図6 「モバイルバッテリー」の事故発生件数の推移（2015〜2024年度）

















図7 「ポータブル電源」の事故発生件数の推移（2015〜2024年度） 図7 「ポータブル電源」の事故発生件数の推移（2015〜2024年度）

以下の図（報告書 図6〜7）は、「モバイルバッテリー」及び「ポータブル電源」について、過去10年間に発生した事故件数の推移を、事故原因区分別に示したグラフです。事故原因区分は、「製品に起因する」「製品に起因しない」「原因不明」に加え、事故原因の特定に至っていない「調査中」を含めた計4つに分類しています。なお、図6の「モバイルバッテリー」の事故件数は、図2での「充電器」に含まれるリチウム電池内蔵充電器と、「バッテリー類」に含まれるモバイルバッテリーの事故件数を合算した件数です。「モバイルバッテリー」及び「ポータブル電源」は、どちらも事故発生件数が増加傾向になっています。また、事故原因を比較すると、どちらも「製品に起因しない」事故よりも「製品に起因する」事故の発生件数が多くなっています。