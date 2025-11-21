Revology Cars、伝説を新たに塗り替える1969 Boss 429を2025年ロサンゼルス・オート・ショー（2025 Los Angeles Auto Show）で世界初公開

ロサンゼルス、2025年11月21日 /PRNewswire/ -- 1960年代のMustangを再設計、修復する世界有数のメーカーであるRevology Carsは、同社史上最も洗練されたMustang、1969 Boss 429を発表しました。



Revology 1969 Mustang Boss 429



フロリダ州オーランドで設計、開発、組み立てられた新しいRevology Boss 429は、オリジナルの象徴的なデザインと、現代的な性能、快適性、日常的な運転性能を融合したモデルです。

「Boss 429は、これまでに製造された中で最も希少で、最も魅力的なマッスル・カーの1つです」と、Revology Carsの創設者兼CEOであるTom Scarpelloは述べています。「Revology Boss 429は、あの象徴的なモデルをコピーしたものではなく、現代の技術、エンジニアリング、製造プロセスを活用して、見た目だけでなく、信頼性が高く、運転の楽しさも兼ね備えたものへと進化させています。」

Revology Boss 429は、自動スポット溶接、シーム溶接接合、熱硬化性構造用接着剤を用いて組み立てられた完全新設計のスチール・ボディを採用します。これにより卓越した剛性を実現し、乗り心地、ハンドリング、全体的な洗練性を向上させています。

動力源はスーパーチャージャーとインタークーラーを備えた710馬力のFord 5.0L Ti-VCT V8エンジンであり、6速マニュアル・トランスミッションと10速オートマチック・トランスミッション・モデルが用意されています。車両のシャシーは、アルミ製サブフレームを備えたダブルウィッシュボーン式フロント・サスペンションと、トルク・アームおよびパナール・ロッドを備えた3リンク式リア・サスペンションを採用しています。油圧式パワー・ステアリング（ラックアンドピニオン式）、パワー4輪ディスク・ブレーキ、チューニングされたスプリングとダンパーが、精密なハンドリングと快適な乗り心地を実現しています。

Revology Boss 429の車内は、洗練された人間工学と職人技の粋を尽くしたものです。キャビン全体に施された高級素材と仕上げが、車両の性能を引き立てる豪華な空間を創出しています。

展示車は「ラバ・オレンジ」で仕上げられています。この鮮やかなPorscheカラーは、Revologyのマーケティング、販売、サービス担当副社長であるYoshi Amanoが選定したものです。日本出身のAmanoは、この色が日本文化において勇気、幸福、幸運を象徴すると説明しました。「そのエネルギーと精神は、クラシック・カーに新たな命を吹き込むというRevologyの活動を完璧に反映しています」と彼女は述べています。

これまでにRevologyは、米国および19か国の顧客に324台を納車しています。特筆すべきは、47名の顧客が2台以上のRevology車両を購入しており、きわめて高い顧客ロイヤルティを示している点です。この忠誠心はBoss 429にも及んでいます。一般発表前にBossの事前注文を許可された既存のRevologyオーナーたちは、来年の生産台数50台のうち、すでに半数以上を予約しています。

Boss 429の洗練性は、Revology Carsにとって新たな章の始まりを告げるものであると同時に、特殊車両産業における革命の兆しでもあります。最先端のデザイン、エンジニアリング、製造プロセスを活用することで、Revologyは競合他社を大きく凌駕する車両を生み出しました。端的に言えば、RevologyのBoss 429は、ヴィンテージの魂と現代的なラグジュアリー、そしてパフォーマンスを融合させた唯一無二の車です。

Boss 429の詳細については、https://revologycars.com/1969-boss-mustang/をご覧ください。

Revology Carsについて

Revology Carsは、1967年から1969年式のFord® Mustang®およびShelby® GTのオリジナル復元車両を製造する世界最高峰のメーカーです。価格を含む詳細情報は、www.revologycars.comまたは電話(800) 974-4463でご確認いただけます。

メディア関連問い合わせ先：John McCormick、電話：1-734-604-4768またはjohn@revologycars.com.

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2825292/Revology_Cars_1969_Mustang_Boss_429.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

