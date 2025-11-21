こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
PwC Japanグループ、「アニュアルレビュー2025」を公開
2025年11月21日
PwC Japanグループ、「アニュアルレビュー2025」を公開
グローバルに活躍するクライアントの伴走者となり、
「変革の原動力」として不透明な時代の未来を切り開く取り組み
PwC Japanグループ（グループ代表：久保田 正崇、以下「PwC Japan」）は、本日、「アニュアルレビュー2025」を公開しました。
PwC Japanグループ アニュアルレビュー2025
PwC Japanは「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」というPurpose（存在意義）を掲げるとともに、2024年に発足した経営体制の下で「Trust and Transformation（信頼と変革）」を経営目標として定め、企業や社会に起きる変革を信頼に基づいたものにすべく、総力を挙げて取り組んでいます。
また、2025年4月にPwCはグローバルで自らのブランドを14年ぶりに刷新しました。各国・地域のメンバーファームが連携して分断が進む世界や経済をつなぎ、不確実な時代を乗り越える「変革の原動力」として、クライアントの新たな価値創出に貢献してまいります。
アニュアルレビューでは、幅広いステークホルダーの皆様に2025年度（2024年7月〜2025年6月）の活動実績をご紹介するとともに、複雑化する社会課題や産業構造の変化をPwCがどのように捉え、その解決に向けて果たすべき役割をどう考えているのかについて、ご説明しています。
PwC Japanの業績の概況
2025年度のPwCグローバルネットワークの業務収益は前年度比2.9％増（米ドルベース）の569億米ドルとなり、順調に拡大しました。日本においても高い成長率を維持し、PwC Japanの業務収益（※1）は前年度比16.8％増の3,086億円と、過去最高を更新しました。人員も増加し、新たな社会課題の台頭や既存課題の複雑化が進む時代において、その解決を通じた成長や体制の強化を続けています。
・業務収益：3,086億円（前年度比16.8%増）
・総人員：約13,500人（前年度比約6%増）
※1 グループ単純合計
PwC Japanグループの業務収益
法定決算ベース／グループ単純合計
PwC Japan グループの人員
2025年6月末時点に在籍している正社員、有期雇用、Expat(※)、一般事業会社受入(※)
※Expatは海外メンバーファームからPwC Japanへの長期赴任、一般事業会社受入は国内企業からPwC Japanへの出向者を指します。
PwC Japanグループ アニュアルレビュー2025の主なコンテンツ
■Purpose & Vision：企業や社会に起きる変革を信頼に基づくものに
社会の変化を的確に予測し、グローバルに活躍する日本企業の伴走者として、ともに未来を切り開く存在であり続けるための経営方針をご説明します。
■Our Service：不透明な時代を乗り越える「変革の原動力」に
変化の激しい環境の中で機会を見出し、未来を見据えてビジネスモデルの再構築に挑むクライアントを支えるための考え方をお伝えします。
■Our Approach：「産業アーキテクチャ」をビジネスの軸に据え、新たな価値を創出
産業全体を俯瞰することでその中に存在する「価値」を正確に捉え、実践的かつ実効的なクライアント支援を実現するためのビジネス戦略をご紹介します。
■Quality & Governance：クライアントの信頼に応える厳格な品質管理と高品質のサービス提供
PwCグローバルネットワークの定める厳格なポリシーを踏まえた品質基準やガバナンスに関わるルールをご説明します。
PwC Japanは自らが担うべき領域や役割を絶えず見直し、グローバルに活躍する日本企業の伴走者として、社会に有益な存在であり続けることを目指します。また、PwC Japanで働く一人一人が持てる力を十分に発揮できるよう成長の機会を提供し、専門家としての「深さ」と複数の産業や領域をまたいで解決策を見出す「広さ」を備えたプロフェッショナルを育成することで、より大きな社会課題の解決に貢献できるよう努めてまいります。
以上
