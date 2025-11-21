StarCompliance、Concur Expenseとの連携を発表





StarComplianceの経費管理コネクタがSAP Concur App Centerで利用可能に、企業に自動化ソリューションを提供

ロックビル（メリーランド州）, 2025年11月21日 /PRNewswire/ -- StarCompliance（以下、Star）は本日、従業員および企業向けコンプライアンス技術ソリューションの主要プロバイダーとして、Concur® Expenseとの連携を開始したと発表しました。Starの経費管理コネクタソリューションは、従業員の経費管理と照合を効率化し、コンプライアンスプロセス全体における正確性、業務効率、ガバナンスを向上させる、使いやすく洗練された手法を提供するものです。

「Starの経費管理ソリューションは、自動化と正確性を次の段階へと引き上げるものです」と、Starの最高製品責任者であるKelvin Dickenson氏は述べました。「Concur Expenseのような主要な経費管理システムと連携することで、企業は報告された経費をSTAR内の事前承認済み申告内容と自動的に照合し、不一致を迅速に特定し、集中型プラットフォーム上で完全な監査証跡を維持できるようになります。これにより、コンプライアンス業務のワークフローが合理化され、手動による確認作業が削減され、チームは戦略的な優先事項により多くの時間を割けるようになります。」

Starの経費管理ソリューションの主な特徴は以下のとおりです。

自動経費照合：Concur Expenseと連携することで、STARが報告済みの経費を自動的に取り込み、既存の申告内容と照合し、手動によるレビューを大幅に削減します。

不一致解消：STARは金額、受取人、企業名、会場における経費と申告内容の不一致を自動的に検出し、従業員およびコンプライアンス担当者が迅速に確認・修正できるようにします。

集中管理による時間短縮：複数のスプレッドシートをダウンロードして確認する必要がなくなります。すべてが1つの集中型プラットフォームで管理され、より迅速な分析と意思決定が可能になります。

通知と追跡：アプリ内メッセージや自動メール通知により作業が計画通り進むよう支援し、完全な監査証跡によってすべてのアクションと解決内容の可視性を確保します。

Starの経費管理コネクタは、現在SAP Concur App Center [リンク] で利用可能です。

StarComplianceについて

StarComplianceは、従業員および企業向けコンプライアンス技術ソリューションの主要プロバイダーです。StarComplianceは、120か国で数百万人のユーザーから25年以上にわたり信頼されており、StarCompliance Enterpriseは、リスクの予防的な軽減、グローバルなコンフリクトの監視、複雑な内部通報規制への対応に必要なデータ、テクノロジー、実用的なインサイトを提供する、使いやすいインターフェースを備えています。コンプライアンス文化の構築に必要な包括的なセキュリティと圧倒的な信頼性については、www.starcompliance.com をご覧ください。

SAPおよび本書に記載されているその他のSAP製品およびサービス、またそれぞれのロゴは、ドイツおよびその他の国におけるSAP SEの商標または登録商標です。追加の商標情報および通知については、https://www.sap.com/copyright をご覧ください。その他、記載されている製品名、サービス名は各社に帰属します。

メディア関連問い合わせ先：

Greg.tarmin@starcompliance.com

+1 917-868-7791

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2582427/Star_Compliance_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

