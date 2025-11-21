TsinghuaÂç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¸½Âå¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢ÊÑ³×¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î·×²è¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í»¡
ËÌµþ¡¢2025Ç¯11·î21Æü /PRNewswire/ -- TsinghuaÂç³Ø¤Ï11·î16Æü¡¢2025Ç¯¸½Âå¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê2025 Modern Governance Forum¡Ë¤ò¼çºÅ¤·¡¢³Ø¼Ô¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢¼ÂÌ³²È¤ò½¸¤á¤Æ¡ÖÊÑ³×¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¸ø¶¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊGlobal and Public Governance in an Era of Transformation¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯µÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏChinese Public Administration Society¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢TsinghuaÂç³ØSchool of Public Policy and Management¡ÊSPPM¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CPC Tsinghua University CommitteeÉû½ñµ¤ÎGuo Yong»á¤Ï¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î³«²ñ¤Î¼¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ³×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ø¶¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª»ÈÌ¿¤òÃ´¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂÎ·ÏÅª³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£TsinghuaÂç³Ø¤Ï¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÎ©¤·¤¿ÃÎ¼±ÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¸ø¶¦Åý¼£¤ËÃæ¹ñ¤Î±ÑÃÎ¤ò¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Chinese Society of Public Administration¤ÎLi Baorong²ñÄ¹¤â¼°Åµ¤Ç±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢5¥«Ç¯·×²è¤ÎºöÄê¤È¼Â»Ü¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅý¼£¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·×²è¤Î²Ê³ØÅªºöÄê¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¼Â»Ü¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª·è°Õ¡¢À©ÅÙÅªÄ´À°¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶áÂå²½¤Ø¤ÎÆ»¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤è¤ê¿¼¤¤¸¦µæ¤È¤è¤êÂç¤¤Ê³Ø½ÑÅª¹×¸¥¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¤Ï3¿Í¤ÎÃøÌ¾¤Ê¹Ö±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£China International Capital Corporation Limited¤Î¸µ¼ÒÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ëZhu Yunlai»á¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÈÊÝ¸±¿ôÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ¤³¦Åª¤Ê¹âÎð²½¤Î²ÝÂê¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£UC San Diego¤ÎGlobal Policy and Strategy³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¡¢So Kwan Lok Chair of Chinese International Affairs¹ÖºÂ¼çÇ¤¤ÎBarry Naughton»á¤Ï¡¢Æó¶Ë²½¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Sciences Po¤ÎLuis Vassy³ØÄ¹¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤È³ØºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤¿¾Íè¤Î¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏÀ¯³ØÅªÊÑ²½¤ÈÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊGeopolitical Shifts and the Governance of Global Economy¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ÈÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸øÊ¿À¡ÊGovernance Digital Transformation and Global Digital Equity¡Ë¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÊÑÆ°¤È¼Ò²ñÅª²óÉüÎÏ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊSocio-Economic Fluctuation and the Governance of Social Resilience¡Ë¡×¡¢¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÊÑÆ°¤ÈÀ¤³¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡ÊGlobal Flux and the Restructuring of World Governance¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë4¤Ä¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
