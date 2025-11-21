こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「arrows Alpha」を楽天モバイルから11月21日（金）より発売
〜より永く安心して使える。綺麗な写真を撮るための機能・スペックが進化したフラッグシップモデル。arrows AIで、初めてAIに触れる方にもさらにあんしんで便利に使える〜
FCNT合同会社（本社：神奈川県大和市、 代表取締役社長 桑山泰明、以下FCNT）は、arrows最新機種「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を、本日11月21日（金）、楽天モバイルから発売いたします。
パワフル＆タフ。AIをダブル搭載したarrowsの最上位モデル
●快適なAI体験を叶えるハイパフォーマンス性能
「arrows Alpha」は、快適なAI体験や高いグラフィック性能が必要なゲームを存分に楽しむことができる、arrows史上最高性能※1となる「Dimensity 8350 Extreme」チップを採用しています。
最大3つまで機能を割り当てられるアクションキーを利用することで、手軽にAIを起動※2することができます。
「arrows Alpha」にはGoogleの生成AIアシスタント「Google Gemini」に加え、arrowsを快適に使いこなせる「arrows AI」を搭載しています。今月末に実施するアップデート※3により、進化したarrows AIをお使いいただけるようになります。自然言語検索は、チャット形式のアシスタントAIとして進化し、使う方の好みを学習し、パーソナライズした回答をしてくれます。また、arrows AIからPerplexityやCopilotを直接起動することができます。日常の忙しさをサポートする機能としては、スマホを操作していない間に届いたメッセージアプリからの通知をarrows AIが要約して表示してくれます。そして、「arrows AI」を使ってテキスト、写真、手書きなどのユーザーが行う様々なインプットから、オリジナルの画像、ステッカー、壁紙、アバターを作成することができます。「プレイリストを生成」機能では、文章や写真から音楽プレイリストを作成したり、閲覧中の画像や本のストーリーなどに合った音楽プレイリストをリコメンド・作成することもできます。AIメモでは「arrows AI」が録音した内容を要約・記録してくれ、テキストや写真から文字起こしした情報も蓄積し、あとから簡単に検索できるので整理の手間もかかりません。
「arrows AI」は今後もさらにアップデート※3していく予定で、arrowsをお使いの方々に寄り添い、さらに使いやすく、楽しい体験を提供してまいります。
arrows史上最大保存容量となる512GBのROMを搭載し、最大2TBのmicroSDカードを利用できるので、写真も動画もゲームも、容量を気にすることなく保存できます。
快適な動作を支えるため、12GBのRAMを搭載しており、さらに仮想メモリを12GBまで拡張することが可能です。
●最大144Hzのなめらか表示の約6.4インチLTPOディスプレイを守る、世界最高水準の頑丈さ※4
高解像度で高輝度である約6.4インチのLTPOディスプレイは屋内外を問わず鮮明で見やすい表示を実現します。最大144Hzのリフレッシュレートによるなめらかな表示をブルーライトを軽減する「Eyecare」機能によって、目の負担を抑え、長時間の使用を快適にします。
arrowsが長年培ってきた耐久性や堅牢性を向上させました。米国国防総省の調達基準MIL規格23項目※5に準拠しており、1.5mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れにくい構造※6と、IP6Xの防塵性能及び、IPX6/8/9の最高水準の防水性能※7で、ディスプレイや本体を守っています。
永く快適に使える「２日持ちの長持ちバッテリー※8 × 約35分超急速充電※9」
●１回の充電で２日持ち※8。電池残量を気にせずアクティブに使える
動画視聴や音楽ストリーミング、SNS視聴、ゲーム利用を１日たっぷり10時間楽しんでも２日持つ※8大容量5,000mAhバッテリーを搭載しています。利用シーンに応じて内部処理を最適化するので、１回の充電で長時間ご利用いただけます。
●約35分で100%充電※9
同梱の90W充電器を使うことで、1%から100%まで約35分の超急速充電が可能※9です。
丸一日、おでかけする前の充電忘れのときも、旅先で充電に時間を割きたくないときも、超急速充電を使えば、充電完了待ちのストレスを軽減できます。
また独自の充電制御技術により電池の劣化を抑え、５年後でも初期容量の80%を維持※10するので、購入したときの電池持ちが永く続きます。
そして、スマホを快適に永くご利用いただけるよう、充電による負荷を電池にかけずに端末本体へ直接電力を供給する「ダイレクト給電」機能を搭載しています。
高性能カメラ×AIで記憶以上の記録に
●AIポートレート撮影で主役が引き立つ記憶に残る１枚に
「AI背景ぼかし」によって、人や物を抽出して自然な背景ぼかしを実現します。
また一眼レフカメラのレンズを交換したように、画角やボケ感を選択することができます。
「グループショット」では、撮影の瞬間に目を閉じてしまった人がいても、AI合成して全員が目を開いた写真にすることができるので、記念撮影も完璧に仕上がります。
●動く被写体、暗い場所、逆光での撮影も。残したい瞬間をAIで美しく
AIが様々なシーンを解析し、思い出の瞬間を明るく鮮やかに切り取ります。空や人などを自動的に抽出し、それぞれの明るさや色味を最適化します。
また動く被写体は、最適なシャッタースピードでブレを軽減します。
ズームでの撮影もAIが補正するので、美しいデジタルズームを最大10倍まで楽しむことができます。
●約5,030万画素カメラで夜景も美しく
約5,030万画素メインカメラでは、明るく美しく被写体を捉えた撮影を楽しむことができる、１／1.56インチサイズのセンサーであるソニーのLYTIA・LYT-700Cを採用しています。さらに、光学式手ブレ補正機能を搭載し、ブレのない鮮明な撮影を実現します。
超広角カメラとインカメラはともに約4,990万画素カメラを搭載しているので、様々なシーンを高画質で美しく撮影することができます。
FCNTの、環境とヒトにやさしいテクノロジー
●「arrows Alpha」が「エコマークアワード2025 ベストプロダクト」受賞。永く使い続けられる、高い防水防塵性能と耐衝撃性能を兼ね備えたエコマーク商品
公益財団法人日本環境協会より日本国内で販売されるスマートフォン・携帯電話における、エコマーク商品として認定されている「arrows Alpha」が、「エコマークアワード2025 ベストプロダクト」を受賞しました。
本賞は、2024年度および2025年度に認定されたエコマーク認定商品（製品・サービス）の中から、特に環境性能や先進性、エコフレンドリーデザインなどが優れた商品を対象に表彰するものです。
長期使用設計、最高水準の防水・防塵性能と耐衝撃性、圧倒的なリサイクル素材の使用率、EU の規則を満たすエネルギー効率などにより、「arrows Alpha」が総合的に優れたエコプロダクトとして認められ、本賞の受賞にいたりました。
「arrows Alpha」は、資源循環を促進させるために、背面パネルなどに再生プラスチックを、メインケースの内部フレーム、カメラフレームには再生アルミニウムを採用しており、電気・電子部品を除く、部品総重量に対するリサイクル素材の割合は約60%となっています。また、独自技術による電池の長寿命化※10、IP6Xの防塵性能及び、IPX6/8/9の最高水準の防水性能※7への対応に加え、MIL規格※5の耐衝撃の要件を満たすことで、製品の長期使用を可能としています。
画面が割れにくくなる独自構造※6の採用や、端末を丸洗いやアルコール除菌※11することができるので、永くきれいな状態で使い続けることが可能です。
エコマークは、環境への負荷が少ないなど、環境保全に役立つと認められる製品やサービスにつけられる認定制度です。
●自律神経を測って自分を理解。こころと身体をいたわる毎日を
体内の活動を調整して、身体の不調や不安など心身の健康に影響する自律神経パワーを指先で測定することができます。
さらに、結果に応じた自律神経を整える生活のアドバイスや豆知識を実践することで、健康的なライフスタイルを自然と身につけることができます。
●永く使い続けられる、購入後のあんしんと利便性の向上
OSバージョンアップ3回に加え、ソフトウェアアップデートを５年間にわたりご提供※12します。セキュリティに対するサポートはもちろん、使いやすさも向上するので、あんしんして長期利用いただけます。
発売製品
https://digitalpr.jp/table_img/2497/122979/122979_web_1.png
■基本スペック（製品詳細）
※詳細スペックは製品サイトをご覧ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2497/122979/122979_web_2.png
■FCNT認証の専用アクセサリーで、arrows Alphaを自分好みに
当端末専用のケースやフィルムなどアクセサリを専用ページで販売しています。本体の設計・開発に携わるFCNT社員が検証し、アクセサリを装着したときもスマホの操作に支障が出ないことを確認したものを「FCNT certified」として紹介しています。
https://www.fcnt.com/accessory/arrows_alpha/
■arrows Alpha 楽天モバイル発売記念イベント「arrows Park」について
楽天モバイルから「arrows Alpha」発売を記念したイベントを開催します。
開催日時：2025年11月27日（木）11:00〜20:00
開催場所：二子玉川ライズ ガレリア（二子玉川駅改札口より徒歩1分）
イベント概要：
・プロカメラマンによる「arrows Alpha」でクリスマスツリーと一緒に撮影したデータをプレゼント。
また、撮影に参加いただいた方に素敵なプレゼントをご用意。
・「arrows Alpha」の頑丈さをお子様が楽しみながら体験。クリスマスのお菓子もプレゼント。
・「arrows Alpha」が5名様に当たる抽選会（開催時間中、常時抽選受付）
・楽天モバイルブースでの「arrows Alpha」をはじめとした「arrows」製品のご購入と
「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」のご案内
※一部内容が変更になる場合もあります。
■関連WEBサイト
・「arrows Alpha」楽天モバイル製品ページ
https://www.fcnt.com/product/arrows/m08-rm/
・「arrows Alpha」楽天モバイル製品ページ サポート「ソフトウェアアップデート情報」
https://www.fcnt.com/software/m08-rm/
・「arrows Alpha」専用アクセサリページ
https://www.fcnt.com/accessory/arrows_alpha/
・「arrows Alpha F-51F/M08」が「エコマークアワード 2025」ベストプロダクトを受賞
https://www.fcnt.com/news/29060/
・楽天モバイル「arrows Alpha」製品ページ
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/arrows-alpha/
・楽天モバイルarrows Alpha購入＋他社から電話番号そのまま乗り換えで10,000ポイント プレゼントキャンペーン
https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/start-point/#campaign-rule3076
■商標について
・「エコマーク」は公益財団法人日本環境協会の登録商標です。
・ Android 、Google Gemini は Google LLC の商標です。
・ 自律神経パワーは株式会社おせっかい倶楽部の登録商標です。
・ その他記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■注釈
※1 arrows過去機種との比較。2025年5月時点。FCNT合同会社調べ。
※2 お買い上げ時の設定は「Google Gemini」です。設定により、「arrows AI」を含む各種機能の起動に変更できます。
※3 ご利用になるには、システムアップデートが必要となります。
※4 以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません。（2025年5月現在。FCNT合同会社調べ）
10mm以下のスマートフォン且つ、MIL規格23項目への対応且つ、IP6Xの対応且つ、IPX6/8/9への対応且つ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。
※5 米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32〜49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30〜60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5〜35℃。使用環境：温度5〜35℃、湿度45〜85％。風呂場では、温度は5〜45℃（ただし、温度36℃以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります）。湿度は45〜99％、なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。
※6 高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2025年5月現在。FCNT合同会社調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。
※7 防水性能IPX6/8/9、防塵性能IP6Xに対応。
IPX6とは、内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり100リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。
IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置したあとに取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。
IPX9とは、高温・高圧水・スチームジェット洗浄を80℃の湯を指定された形状のノズルで10〜15cmの距離から、80〜100barの水圧で放水（14〜16L/分）、本体を水平方向 に0度・30度・60度・90度で各方位に30秒づつ水平面上で回転させながら実施したのちに通信機器として機能を有することを意味します。
IPX6、IPX9は、試験機関にて本試験を実施し合格しております。基本性能を保持しておりますが、無故障・無破損を保証するものではありません。
IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。
ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。
防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。
※8 1日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング150分、SNS閲覧160分、ゲーム90分の計10時間の利用を想定した独自基準に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。
※9 「充電ブースト」の利用を事前に設定し、同梱の充電器を利用した場合。1〜100%までの最短充電時間。使用環境などにより変動します。画面消灯状態且つ25℃環境下でのテストに基づくものです。
※10 本機種と同性能バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によって変化します。
（シミュレーション内容）
1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電（1サイクル＝0%から100%まで満充電にし、その後、0%まで電池を使い切る）を行った場合、1250サイクル（約5.1年）時点において電池容量が初期容量の80%残ることを確認。（2025年4月現在。FCNT合同会社調べ）
※11 以下の記載にかかわらず、まる洗いおよびアルコール除菌には、塩素や塩素系添加物の含有量が0.05w/v％以下の液剤をご使用ください。つけ置きや本体の開口部（USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口／スピーカー、レシーバー溝、側面通気口穴）および間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水でしっかり洗い流したうえで、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてください。
ウイルスの完全除去を保証するものではありません。
まる洗いについて
まる洗いする場合、電源を切ってから行ってください。
国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます（FCNT合同会社試験方法による）。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。洗い方の詳細については「FCNT合同会社のWebサイト」でご確認ください。
アルコール除菌について
除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。
界面活性剤（台所用洗剤）、界面活性剤（家具用洗剤）、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取りまたはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。
噴霧による場合、製品から5cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取ってください。
拭き取りによる場合、アルコール除菌シートまたはキッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取ってください。
噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。
「厚生労働省・経済産業省［独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）］・消費者庁発表」の消毒方法をもとにFCNT合同会社独自試験を実施し、本製品に影響がでないことを検証しております。無故障を保証するものではありません。
除菌・消毒の詳細については「FCNT合同会社のWebサイト」でご確認ください。
※12 発売開始されたタイミングから起算して3回、最新OSへのバージョンアップが適用されます。OSバージョンアップの適用回数は、購入時期によって変わります。また、最新OSとは、arrows Alphaに搭載されているAndroid OSに対して、OSバージョンアップが可能な時期において適用されるAndroid OSの最新版を指します。
発売開始されたタイミングから起算して、5年間のセキュリティ更新を保証いたします。保証年数は、購入時期によって変わります。
本件に関するお問合わせ先
FCNT合同会社 報道関係者 取材・お問合せフォーム
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=nsQezqS0t4LOxlsEqP9BcA%3D%3D
関連リンク
「arrows Alpha」楽天モバイル製品ページ
https://www.fcnt.com/product/arrows/m08-rm/
「arrows Alpha」楽天モバイル製品ページ サポート「ソフトウェアアップデート情報」
https://www.fcnt.com/software/m08-rm/
「arrows Alpha」専用アクセサリページ
https://www.fcnt.com/accessory/arrows_alpha/
「arrows Alpha F-51F/M08」が「エコマークアワード 2025」ベストプロダクトを受賞
https://www.fcnt.com/news/29060/
楽天モバイル「arrows Alpha」製品ページ
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/arrows-alpha/
楽天モバイルarrows Alpha購入＋他社から電話番号そのまま乗り換えで10,000ポイント プレゼントキャンペーン
https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/start-point/#campaign-rule3076
