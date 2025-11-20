株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、ローズの天然精油※をプラスした『ローズ海の宝石』を、2026年1月20日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

『ローズ海の宝石』は、うるおい成分スクワランを練り状にし、天然ローズの香りをプラスしたスペシャルケアアイテムです。ごく薄い油膜となってゆっくり、じわじわと角質層のすみずみまで浸透するため、肌の水分蒸発を防ぐ力に優れ、うるおい効果が持続。乾燥で敏感になった肌にもやさしくなじみます。天然精油ならではの、まるで生花のような優雅でやさしい香りをお楽しみください。





『ローズ海の宝石』 2,090円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ：ローズ海の宝石

容量・価格：20g 2,090円(税込)





『ローズ海の宝石』蓋空き





＜商品特長＞

◎うるおい成分スクワランを練り状にし、ローズの天然精油※を配合した

スペシャルケアアイテム。

◎まるで生花のように芳醇でエレガントな香りをふんわりと放ち、リラックスしながら肌のお手入れができます。

◎じっくりと角質層のすみずみまで浸透するため、うるおい効果が持続します。

◎乾燥で敏感になった肌にもやさしくなじみます。

◎就寝前やメイク前のうるおいアップ用としてもご使用いただけるアイテムです。

◎香りの女王とも呼ばれる高貴な香りが特徴の天然のローズ精油※は、１キロを生産するのに４トンもの

花弁を使って抽出します。





＜使用方法＞

スキンケアの最後に、乾燥が気になる部分を中心に指先でそっと伸ばします。

ご使用量は肌の状態によって加減してください。





※なくなり次第、終了となります。





※ダマスクバラ花油(香り成分)









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/