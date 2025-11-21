¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öarrows Alpha F-51F/M08¡×¤¬¡Ö¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼õ¾Þ
¡ÁÄ¹´ü»ÈÍÑÀß·×¡¢ºÇ¹â¿å½à¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ¾×·âÀ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î»ÈÍÑÎ¨¡¢EU ¤Îµ¬Â§¤òËþ¤¿¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥³¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÈÇ§Äê¡Á
FCNT¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·¬»³ÂÙÌÀ¡¢°Ê²¼FCNT¡Ë¤Ï¡¢arrowsºÇ¿·µ¡¼ï¡Öarrows Alpha¡Ê¥¢¥í¡¼¥º ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë F-51F/M08¡×¤¬¡¢¡Ö¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2497/122973/122973_web_1.png
¡Ö¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¤¬2010Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤·¤¿É½¾´À©ÅÙ¤Ç¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¾¦ÉÊ¤ÎÉáµÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿»öÎã¤ò¹¤¯¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¶¨²ñ¤Î´Ä¶¥é¥Ù¥ë¡Ö¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¡×¾¦ÉÊ¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥È¡×¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ª¤è¤Ó2025Ç¯ÅÙ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¡×Ç§Äê¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë´Ä¶ÀÇ½¤äÀè¿ÊÀ¡¢¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öarrows Alpha F-51F/M08¡×¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥ÈÁªÄêÍýÍ³
2025Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Öarrows Alpha F-51F/M08¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÄ¹´ü»ÈÍÑ¤òÄÉµá¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¹â¿å½à¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈMIL µ¬³Ê¤ÎÂÑ¾×·âÀÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤ä¹â¿å½à¤Î½¼ÅÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¿ô¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À½ÉÊÀß·×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤òÊÑ³×¤¹¤ë°ÕÍßÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ø¤Î¹×¸¥¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ËºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥á¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¤ÎÆâÉô¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¥«¥á¥é¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ò½ü¤¯ÉôÉÊÁí½ÅÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºàÎÁ¤Î³ä¹ç¤¬Ìó60%¤È¤¤¤¦¹â¿å½à¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ø¤Î¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
Ä¹´ü»ÈÍÑÀß·×¡¢ºÇ¹â¿å½à¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ¾×·âÀ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î»ÈÍÑÎ¨¡¢EU ¤Îµ¬Â§¤òËþ¤¿¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥³¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
FCNT¤Î´Ä¶¤È¥Ò¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¹âµ¡Ç½¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢´õ¾¯¶âÂ°¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿À¸»º²áÄø¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FCNT¤Ç¤Ï´Ä¶¤òÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºàÁªÄê¤ä¹©Ë¡¤ÎÁªÄê¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀß·×¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ê¤É¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¤Ë½àµò¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FCNT¤Ïº£¸å¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÃ¯¤â¤¬¤Ä¤«¤¨¤ë¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÇË¤«¤Ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£arrows¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
arrows¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¤Ç¡¦±Ê¤¯¡¦²÷Å¬¤Ë¤Ä¤«¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÀè¿Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤´¶Æ°¤ä¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹À½ÉÊ¤ò¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢WEB¥µ¥¤¥È
¡¡¡¦¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¥¢¥ï¡¼¥É 2025¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡¡https://www.ecomark.jp/award/2025/
¡¡¡¦¡Öarrows Alpha¡×¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡¡https://www.fcnt.com/product/arrows/arrows-alpha-sustainability/
¡¡¡¦¡Öarrows Alpha¡×¤ò³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¡¡¡¡https://www.fcnt.com/news/29062/
¡¡¡¦¡Öarrows Alpha F-51F¡×À½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡¡https://www.fcnt.com/product/arrows/f-51f-dcm/
¡¡¡¦¡Öarrows Alpha¡×³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÀ½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡¡https://www.fcnt.com/product/arrows/m08-rm/
¡¡¡¦¡Öarrows Alpha¡×SIM¥Õ¥ê¡¼À½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡¡https://www.fcnt.com/product/arrows/m08-sim-free/
¢£¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦¡Ö¥¨¥³¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
FCNT¹çÆ±²ñ¼Ò ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô ¼èºà¡¦¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=nsQezqS0t4LOxlsEqP9BcA%3D%3D
