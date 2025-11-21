こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
FCNTがBelong社のスマートフォン買取サービス「にこスマ買取」と連携を開始
〜使わなくなったスマートフォンをかしこく手放して循環型社会に貢献〜
FCNT合同会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長 桑山泰明、以下FCNT）は、2025年11月19日より、株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長 西村耕一郎、以下「Belong社」）の提供するスマートフォン買取サービス「にこスマ買取」との連携を開始しました。この連携により、FCNTが運営する会員サービス「La Member’s（ラ・メンバーズ）」の会員は、FCNTのスマートフォンに搭載しているLa Member’sアプリ※1から簡単に・安心して「にこスマ買取」へアクセスし、これまで利用していたスマートフォンをスムーズに売却できるようになりました。
昨今スマートフォンの高価格化が進み、最新機種を手にするハードルが高く買い替えサイクルが延びる一方で、リユース端末の需要は急拡大しています。FCNTは、最新のスマートフォンを通じて、より豊かな生活をお届けするだけでなく、端末を継続してお使いいただけるための修理や、廃棄物を削減するための再販売などを通じて、資源循環をさらに促進する循環経済（サーキュラーエコノミー）に貢献する活動を推進しています。今回のBelong社の「にこスマ買取」との連携によって、お持ちのスマートフォンを安心かつスムーズに売却できるという、お客さまの利便性向上にも貢献してまいります。
今後は、FCNTが運営する「La Member’s」サイト内での期間限定キャンペーンやポイント還元施策など、会員特典を拡充したサービスを提供していく予定です。
FCNTは、地球環境の保全を重要な課題と認識し、絶えず最新技術を追求し、高い品質、優れた性能を誇る製品、サービスを提供することで社会の発展に貢献するとともに、環境に配慮した事業活動と継続的な環境マネジメントシステムの改善を通じ、地球にやさしい持続可能な未来づくりに貢献してまいります。
●にこスマ買取について
スマートフォン買取サービス「にこスマ買取」は、伊藤忠グループのBelong社が運営する中古スマートフォン・タブレットなどのWeb完結型の買取サービスです。Web上で本人確認が完了し、デバイスを発送するだけで、簡単に売却することができます。FCNTが提供する会員サービス「La Member’s」に設置した専用リンクから「にこスマ買取」のサイトページへ遷移して、見積金額の確認や買取の申し込みを簡単に安心して行うことができます。
●La Member‘s（ラ・メンバーズ）について
FCNT製スマートフォンをお使いの方のための会員サービスです。
お持ちのスマートフォンのサポート情報、使い方をはじめ、みなさまの暮らしをアップデートするコンテンツをお届けします。
会員登録いただくと、FCNTの独自ポイント「La Point（ラ・ポイント）」を貯められるほか、お得なキャンペーンにご参加いただけます。貯めたポイントは、商品やdポイントなどの外部ポイントに交換可能です。
■関連WEBサイト
・FCNT用にこスマ買取ページ
https://www.nicosuma.com/sell/start?pr=fcnt
■商標について
・「La Member’s（ラ・メンバーズ）」および「La Point（ラ・ポイント）」はFCNTの商標です。
・その他記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■注釈
※1 La Member’sアプリは、FCNTスマートフォン上では以下の名前で表示されます。
arrowsシリーズ：arrowsポータル
らくらくスマートフォンシリーズ：サポート情報
本件に関するお問合わせ先
FCNT合同会社 報道関係者 取材・お問合せフォーム
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=nsQezqS0t4LOxlsEqP9BcA%3D%3D
