【ステージ写真掲載】田中直樹、小野健斗ら出演「朗読活劇 信長を殺した男 2025」20日よりシアター1010にて開幕！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2025年11月20日(木)から24日(月・祝)まで幹事として企画・運営する「朗読活劇 信長を殺した男 2025」が11月20日(木)より開幕したことをお知らせします。

2021年に神田明神ホール、2023年に東京芸術劇場 シアターウエスト、2024年は博品館劇場で上演された『朗読活劇 信長を殺した男』が、新たな出演者により2025年11月に上演します。原作は、売上総数350万部以上、明智光秀の新たなる実像を描いた作品として近年話題の大ヒット歴史コミック作品「信長を殺した男～本能寺の変 431年目の真実～」（発行：秋田書店／ヤングチャンピオン・コミックス）。明智光秀の末裔と伝わる明智憲三郎の「本能寺の変 431年目の真実」を原案とし、「S 最後の警官」「BORDER66」（原作：小森陽一）を代表作に持つ藤堂裕が漫画に携わり、別冊ヤングチャンピオンで2016年～2020年に連載された作品です。これまでに本編8巻＋外伝の全9冊が発売されています。

脚本は岡本貴也＆江頭美智留、演出は岡本貴也が「朗読活劇 信長を殺した男 2024」から続投します。主演の明智光秀役はダブルキャストで、“チーム桔梗”ではお笑い芸人としてだけではなく「明日があるさTHE MOVIE」やドラマ『ブラッシュアップライフ』に出演するなど俳優としても活躍するココリコ田中直樹、“チーム木瓜”ではミュージカル『新テニスの王子様』徳川カズヤ役や舞台「リコリス・リコイル」シリーズ吉松シンジ役などデビューから活躍を続けている小野健斗が務めます。その他、小南光司(ミュージカル「コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士」)、中村太郎(MANKAI STAGE『A3!』)、ダンスボーカルユニット「WATWING」のメンバーである鈴木曉(『Love in The Air-恋の予感-』)、北村健人(舞台「文豪とアルケミスト 紡グ者ノ序曲」)、西銘駿(舞台『東京リベンジャーズ』-天竺編-)、樋口裕太(ミュージカル「ヘタリア～The world is wonderful～」)、小泉萌香(舞台『賭ケグルイ』)、河内美里(舞台「ヘブンバーンズレッド」)など豪華キャストが出演します。

＜タイトル＞

朗読活劇 信長を殺した男 2025

＜公演概要＞

■公演期間：2025年11月20日(木)～24日(月・祝)

■劇場：シアター1010

〒120-0034 東京都足立区千住3-92

https://www.t1010.jp/

■原作

「信長を殺した男～本能寺の変 431年目の真実～」

漫画：藤堂裕

原案：明智憲三郎

（ヤングチャンピオン・コミックス／秋田書店刊）

■スタッフ

脚本：岡本貴也＆江頭美智留

演出：岡本貴也

■キャスト

＜桔梗＞ ＜木瓜＞

明智光秀 ・・・ 田中直樹(ココリコ) 明智光秀 ・・・ 小野健斗

織田信長、他 ・・・ 小南光司 織田信長、他 ・・・ 中村太郎

豊臣秀吉、他 ・・・ 鈴木曉(WATWING) 豊臣秀吉、他 ・・・ 北村健人

徳川家康、他 ・・・ 西銘駿 徳川家康、他 ・・・ 樋口裕太

煕子／玉（ガラシャ）、他 ・・・ 小泉萌香 煕子／玉（ガラシャ）、他 ・・・ 河内美里

三味線 ・・・ 山影匡瑠 ※両チーム共通出演

和太鼓 ・・・ 吉田貴博 ※両チーム共通出演

■チケット料金

グッズ付き 10,000円（税込） ※パンフレット+非売品ブロマイド（メインビジュアル）

グッズなし 9,000円（税込）

■チケットスケジュール

〇一般発売（先着）

https://l-tike.com/roudoku-nobunagawo-koroshita2025/

■文化庁・子供舞台芸術鑑賞体験支援事業

https://ticket.corich.jp/apply/399857/

■LIVE＆アーカイブ配信

〇配信日程

１.2025年11月24日(月・祝) 13時桔梗公演

販売日程：～2025年12月1日(月)20時59分

視聴期限：上演終了時 ～ 2025年12月1日(月)23時59分

２.2025年11月24日(月・祝) 17時木瓜公演

販売日程：～2025年12月1日(月)20時59分

視聴期限：上演終了時 ～ 2025年12月1日(月)23時59分

チケット価格：4,400円（税込）※配信限定特典動画付き

https://l-tike.zaiko.io/e/nobunagawo2025

■公式ＨＰ：

https://roudoku-nobunagawo-koroshita.com/2025/

■公式X（旧Twitter）：

https://x.com/nobunagawo

■主催：

「朗読活劇 信長を殺した男 2025」製作委員会

（株式会社ハピネット・メディアマーケティング／株式会社秋田書店）

(C)「朗読活劇 信長を殺した男 2025」製作委員会