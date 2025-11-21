EDC、インド進出20周年を迎える

カナダ第7位の貿易相手国との経済関係を一段と強化

オタワ（オンタリオ州）, 2025年11月21日 /PRNewswire/ -- Export Development Canada（EDC）は、インドにおける現地拠点の開設20周年を迎え、カナダとインドの間で貿易・経済関係を強化してきた20年間の歩みを記念しています。この節目は、世界で最も成長著しい経済の一つであるインド市場において、カナダ企業の成功を支援するというEDCの揺るぎないコミットメントを示すものです。

「EDCがインドで事業を開始した記念日を迎えるにあたり、私たちは長年にわたって両国にもたらされてきた恩恵を分かち合うパートナーシップを称えたいと思います。EDCが現地に拠点を設立してきたことは、カナダのイノベーションとインドのダイナミックな商機を結び付ける上で極めて重要な役割を果たしてきました。私たちは、食料安全保障、エネルギー転換、そしてサプライチェーンの強靱性という共通の優先課題を共に推進し、より強固な経済的未来を築いていきます」と、国際貿易大臣であるManinder Sidhu閣下は述べています。

過去5年間で、カナダとインドの二国間貿易は30%以上増加し、2024年には133億ドルに達しています。インドは、急成長するインド太平洋地域において最も重要な市場の一つであり、貿易の多角化に注力するカナダにとって戦略的な進出先となっています。人口15億人、その約3分の2が35歳未満で、GDPは3.8兆ドル、年6.6%の成長率を示すインドは、世界第5位の経済大国であり、カナダの輸出企業にとってますます重要性を増すパートナーです。昨年、カナダとインドの財・サービスを含む二国間貿易額は309億ドルに達し、インドはカナダにとって第7位の貿易相手国となりました。

「私たちは、農産品、先進製造、クリーンテクノロジー、自動車、重要鉱物、デジタル技術といった主要セクターにおけるカナダの貿易・投資をインドで一層拡大していくことに尽力しています」と、EDC国際市場担当シニアバイスプレジデントのTodd Winterhalt氏は述べています。「この20年間、カナダ企業とインド企業は、Tata Group、Aditya Birla Group、Reliance Industriesといったインド有数のコングロマリットとのEDCの長年にわたる関係をはじめ、持続的なパートナーシップに基づく強固な貿易エコシステムを築いてきました。これらの企業は、カナダの輸出企業がグローバルサプライチェーンへ参入しやすくするための体系的な金融支援と戦略的サポートを提供する、EDCのマーケットリーダーパートナーシッププログラムに参画しています。このようなパートナーシップを通じて、私たちは両国経済間の二国間貿易と経済協力の拡大に寄与しているのです。」

インドにおけるEDC：20年にわたる成果と成長

2005年にニューデリーで最初の駐在事務所を開設し、2007年にムンバイへ拡大して以来、EDCはカナダとインド間で379億ドルを超える貿易・投資を促進してきました。これは過去20年間で176%の増加となり、インドが輸出市場として持つ持続的な成長勢いと戦略的重要性を示すものです。この期間を通じて、EDCはTeam Canadaの一員として連邦政府のパートナーと連携し、共通の優先課題を推進するとともに、カナダ企業がインド市場で成功できるよう支援してきました。現在、インドはカナダにとってサービス輸出額で第2位、財輸出額で第10位の市場であり、昨年の総輸出額は215億ドルに達しています。

2024年だけでも、EDCはインドにおいて400社を超えるカナダ企業を支援し、14億ドル以上の取引を促進しました。同地域で事業を展開する多くのカナダ企業は、クリーンテクノロジー、農産品、先進製造、自動車・電気自動車、デジタル経済といった高成長セクターで活動しています。

「インドに現地拠点を構えることで、同国の急速な成長、起業家精神、そしてイノベーション推進の原動力を最前線で見届けることができます」と、南アジア・東南アジア担当リージョナルバイスプレジデントであるNathan Nelson Andrew氏は述べています。「インドの規模と成長軌道は、カナダ企業に極めて大きな商機をもたらします。今日のグローバルサプライチェーンの重要拠点として、インドはカナダの輸出企業に対し、世界的パートナーとの協業、新興セクターへの参入、そして両国にまたがる持続可能な成長への貢献という機会を提供しているのです。」

カナダ企業のインド市場における成功事例

ブリティッシュコロンビア州に拠点を置くAvenEx Coating Technologies Inc.は、過去10年間で事業規模を拡大し、わずか2名の従業員を抱える小規模スタートアップから、6か国で4,000名以上を雇用するグローバル企業へと成長しました。

この急速な事業拡大は、EDCのExport Guarantee Program（EGP）による支援によって実現したもので、同プログラムはAvenExがインドの製造施設向け設備を調達するための資金調達を後押ししました。この支援により、AvenExはフォーチュン500企業からの大規模受注を履行し、原材料を大規模に確保し、国際的な成長を加速させることができました。現在、AvenExはインド国内に6つの製造施設を有し、2,500名以上を雇用しています。

