NABR：CITES Standing Committee、カニクイザルの繁殖慣行に関する評価を発表

ワシントン, 2025年11月21日 /PRNewswire/ -- 動物種の取引を監視する国際機関であるStanding Committee of CITESは、カンボジアにおける動物繁殖慣行の審査結果を発表し、同国が広範なデータを提供し科学に基づく対応を行ったことに謝意を表明しました。2025年11月12日に次期Standing Committee会合に先立ち公表された報告書をhttps://cites.org/eng/sc/79/agenda-documentsでご覧いただけます。





その他の肯定的な評価として、報告書はカンボジアが「国家単一窓口システムを通じて十分に調整・統合された通関・検査手続きを整備しており、検査と文書化が透明性を支えている」と述べています。報告書はさらに、審査プロセス全体を通じた「カンボジアの開放性と協力姿勢」を称賛し、「立法枠組みの改善、トレーサビリティの強化、CITES手続きとの整合性確保に向けた同国の取り組み」を高く評価しました。

カニクイザルは、ヒトとの生物学的類似性が高いことから、世界的な生物医学研究に不可欠な存在です。カニクイザルは、薬物安全性評価において最も頻繁に研究対象とされる非ヒト霊長類です。カニクイザルを用いた研究は、再生医療、免疫学、がん、ワクチン開発、薬理学の進歩にきわめて重要な役割を果たしてきました。

カンボジアは歴史的に米国への動物実験モデル主要供給国でした。しかし、米国の特定利益団体による違法行為の申し立てがカンボジアからの輸入減少につながりました。実験モデルの入手困難は米国の医学研究を危険に晒し、米国研究者が新治療法を開発する能力に影響を与えています。

「NABRは、カンボジアが国際法および要件を遵守していると結論付けたCITESの最新報告書を歓迎します」とNABRのMatthew R. Bailey会長は述べています。「この報告書は、国際法および要件をカンボジアが遵守していることを裏付けるものであり、米国で切実に必要とされている動物実験モデルをこの国から入手できる可能性を示しています。」

「NABRは、このプロセス全体を通じて示されたカンボジアの透明性と協力に感謝し、これらの問題に関して米国およびその他の国々と協力する用意があります」とBailey会長は付け加えました。

National Association for Biomedical Researchについて

1979年に設立されたNABRは、生物医学研究、教育、試験における動物の人道的使用に関する合理的な公共政策を支援する唯一の501（c）（6）非営利団体です。会員には、340以上の大学、医学部、獣医学部、教育病院、製薬・バイオテクノロジー企業、患者団体、および学会・専門職業協会が含まれ、世界のヒトと動物の健康を促進するために、人道的で責任ある動物研究に依拠しています。詳細については、https://www.nabr.org/をご覧ください。

問い合わせ先：Eva Maciejewski

emaciejewski@nabr.org

(202) 967-8305

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1138543/NABR_Logo_1.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com