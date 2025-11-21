Verosoft、実際のメンテナンス作業を遂行する初のエージェント型AI「mobiMentor AI」を発表





音声駆動の実行、インテリジェントな自動化、メンテナンス訓練を受けたエージェントが産業分野に新たな生産性をもたらします。

モントリオール, 2025年11月21日 /PRNewswire/ -- Microsoft Dynamics 365 Business Centralを基盤とするエンタープライズ資産管理（EAM）ソリューションの世界的リーダーであるVerosoftは本日、単なる質問応答ではなく実際のメンテナンス作業を処理するために特別に設計された初のエージェント型AIエコシステム「mobiMentor AI」の提供開始を発表しました。

今日のメンテナンス・チームは、労働力の減少、設備の複雑化、そして少ないリソースで稼働率を向上させるという高まるプレッシャーに直面しています。彼らの業務時間の大半は依然として管理業務に費やされています。mobiMentor AIは産業分野に新たな技術カテゴリーを導入します。ユーザに代わって行動を起こすAI。

「技術者は設備の修理ではなく、システムとの格闘に時間を浪費しすぎています」と、Verosoftのイノベーション担当ディレクターであるAlexis Turgeon氏は述べています。「mobiMentor AIは業務パートナーとして機能します。技術者が『この作業指示書を終了して』、または『あのポンプの作業依頼を作成して』と言えば、システムは即座に実行します。自然言語を実際の完了作業に変換するのです。これがメンテナンスの未来であり、本当に必要なことに時間を取り戻してくれる機能です。」

現場にエージェント型AIを導入

エージェント型AIは、システムが自律的にタスクを実行できるようにすることでチャットボットを凌駕します。mobiMentor AIはこの機能をメンテナンスおよび資産管理業務に直接適用し、5つの中核機能を組み合わせています。

・行動を起こすAI

TAG MobiおよびBusiness Central内で直接、更新の自動化、作業指示書の生成、レポート作成、タスクの完了を実行します。

・メンテナンスを把握するAI

実際のEAM（設備資産管理）データと信頼性データで訓練された専用エージェントが、状況に応じた洞察と推奨事項を提供します。

・リアルタイムで適応するAI

資産の履歴、状態、環境、運用状況に基づいて応答を調整します。

・コード不要のワークフロー自動化

技術スキルがなくても、メンテナンス・マネージャーがAI駆動型ワークフローを構築、カスタマイズでき、継続的改善を加速します。

・音声対応実行機能

技術者はハンズフリーで情報を取得、記録を更新、ワークフローを起動でき、現場作業中の管理業務負荷を軽減します。

信頼性、透明性、そしてあらゆる段階での制御

産業組織には制御可能なAIが求められます。mobiMentor AIは厳格な安全対策を備えて設計されています。

・デフォルトではデータを一切保持せず、専有情報が保存・再利用されることはありません

・提案されたアクションを確認、修正、拒否するため、人間が関与する承認プロセスを採用します

・実世界のメンテナンスおよびEAMシナリオから導出された専用トレーニング・データ

・明確な監査可能性により、リーダーはAIによってトリガーされたアクションやワークフローを検証可能です

Microsoftパートナーと顧客にとっての戦略的優位性

Microsoft Dynamics 365 Business Centralに組み込まれたThe Asset Guardian（TAG）Mobiと完全に統合されたmobiMentor AIは、メンテナンス・モジュールを超えたインテリジェントな自動化を実現し、コネクテッド・オペレーションをサポートします。これにより、Microsoftパートナーは、既存のBC実装を補完する、カスタマイズされたアクション指向のAIシステムを導入することが可能になります。

「私たちの使命は、組織が専門知識を拡大し、作業時間を増やし、運用コストを削減できるよう支援することです」と、Verosoft社長であるMartin Turgeon氏は述べています。「自然言語とアクション主導のインテリジェンスを組み合わせることで、mobiMentor AIは現場での回復力を強化し、チームに実用的かつ即座に優位性をもたらします。」

詳細については、verosoftdesign.com/features/mobimentor-aiをご覧ください

Verosoftについて

カナダ発祥の企業であることに誇りを持つVerosoftは、直感的でインテリジェントなソリューションを通じて、資産集約型組織が業務の卓越性を達成することを支援するグローバル・ソフトウェア企業です。主力製品であるThe Asset Guardian（TAG）Mobi EAMは、製造業、施設管理、再生可能エネルギー、運輸など、さまざまな業界における物理資産の管理、メンテナンス、最適化を実現します。詳細については、verosoftdesign.comをご覧ください。

メディア関連問い合わせ先：Louis-Philippe Tremblay、marketing@verosoftdesign.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2825115/Verosoft_Verosoft_Launches_mobiMentor_AI__the_First_Agentic_AI_D.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com