Brandwatch、より深いインサイトと拡張されたデータカバレッジでAIリーダーシップを強化





革新的な新機能により、マーケティングチームはインサイトをより迅速かつ自信を持ってアクションに変えることが可能になります。

シカゴ, 2025年11月21日 /PRNewswire/ -- 消費者インテリジェンスの世界的リーダーでありCision傘下のBrandwatchは本日、データコンテンツの拡充と新たなAI駆動の革新を発表しました。これにより、マーケターやコミュニケーターがインサイトを発見・解釈・活用する方法が再定義されます。

この進化の中心にはIris AIがあります。Brandwatchスイート全体に組み込まれたインテリジェンス層で、ブランドが本当に重要なことを見極め、理解し、対応できるよう設計されています。

業界をリードするAI技術とBrandwatch独自のモデルによって支えられるIrisは、数十億のデータポイントを明確で実行可能なインサイトに変換します。トレンドの背後にある「なぜ」を明らかにし、人間の専門知識を透明性と制御性を中心に強化します。これらの最新アップデートにより、データ探索はより対話的で、コンテキストに対応し、直感的になり、同時に自動化、ワークフロー効率、そして今日最も重要なデジタル・ソーシャルチャネル全体でのカバレッジが向上します。

業界で最も包括的なデータ基盤のひとつを基盤に構築

BrandwatchのAI技術は、業界で最大級かつ信頼性の高いデータセットのひとつに基づいており、リアルタイムおよび過去のソーシャルメディアや従来型メディアの情報を網羅しています。さらに、実際のマーケティングやコミュニケーションの文脈でトレーニングされたモデルによって精緻化されています。

新着情報：よりスマートなワークフロー、より深いインサイト、そしてより広範なカバレッジ：

Irisに質問：クイックAIチャットアシスタント：自然言語で質問すると、Brandwatchの力で瞬時にデータに基づく回答が得られます。クエリやダッシュボードを必要とせずにデータを検索・分析し、自動でチャートやサマリーを作成します。また、会話を続けてインサイトを絞り込んだり、さらに探索したりすることも可能です。

AIクエリライター ：提案されたハッシュタグ、キーワード、サブレディットを使って、ゼロから完全なブールクエリを作成できます。

AIダッシュボード：データを瞬時に要約してインサイトを明確化し、数値の背後にあるストーリーを、最も重要なポイントを説明するナラティブサマリーで明らかにします。

拡張されたデータおよびコンテンツカバレッジ：これには、Threads、YouTube、TikTok、LinkedIn、Trajaanの検索データ、さらに70,000以上の人気ポッドキャストのトランスクリプト分析が含まれます。

ソーシャルメディア管理の強化：AIによるインフルエンサーサマリー、Iris AIによるコンテンツ翻訳、AI搭載の業界ベンチマーク。

2026年、BrandwatchはIris AIをさらに進化させ、一連の革新を通じて分析の深度を高め、リーチを拡大する予定です。APACデータソースの拡充やBring Your Own Data（BYOD）統合、よりスマートな動画・画像分析、新しいモバイルアプリ体験の提供などが含まれます。

「Iris AIは、マーケターにとって真のデジタルパートナーになりつつあります。チームの業務を説明し、導き、加速させる存在です」とCisionの最高プロダクト責任者Jim Daxner氏は述べています。高度なAIツールとBrandwatchのデータ・分析の専門知識を組み合わせることで、私たちはお客様がより迅速に行動し、より広く見渡し、より賢明な意思決定を行えるようにしています。

詳細については、 Brandwatch.com をご覧ください。

について

Brandwatchは、ソーシャルメディア管理と消費者インテリジェンスのリーディングスイートであり、ブランドが重要なオーディエンスに対して見せる・見られる、理解する・理解されるを実現できるよう支援します。Forbes 100の半数に信頼されるBrandwatchは、世界で最も革新的な企業に対し、AI搭載のインサイトとツールを提供し、ビジネスチャンスの獲得、エンゲージメントの強化、成長の加速を支援します。

当社の包括的なスイートは、消費者インテリジェンス、インフルエンサーマーケティング、ソーシャルメディア管理を網羅しており、ブランドや代理店がデータに基づく戦略を大規模に実行できるようにします。

Brandwatchは、CisionOne やPR Newswireとともに、 Cisionファミリーのブランドの一部です。

メディア関係者問い合わせ先：Cision広報：CisionPR@cision.com

ロゴー - https://mma.prnasia.com/media2/1445434/5632819/Cision_Brandwatch_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com