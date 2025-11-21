低侵襲手術市場、2032年までに2,288.5億米ドル規模に達する見込み
世界の低侵襲手術市場は、回復期間の短縮、入院期間の短縮、合併症リスクの低減を求める患者の需要が高まり続ける中、力強い成長軌道を辿っています。市場は2023年に689.3億米ドルに達し、2024年から2032年までの間に2,288.5億米ドルを達成すると予測されており、この期間における驚異的なCAGR（年平均成長率）16.18%で拡大しています。この急速な成長は、外科画像処理、ロボット支援手術、内視鏡プラットフォームにおける技術の進歩を反映しており、外科医がより正確で効率的な処置を提供することを可能にしています。
世界中の医療システムは、病院への負担を軽減し、臨床成績を改善するために、低侵襲手術アプローチを急速に採用しています。慢性疾患が世界的に増加する中、手術時間の短縮と組織損傷の軽減を支援する先進的なツールへの必要性が大幅に高まっています。市場は、視認性と正確性を高めるロボット支援システム、高解像度カメラ、次世代内視鏡ツールへの高い関心から特に恩恵を受けています。
この加速の主要な貢献要因は、患者中心の手術への継続的な移行です。患者は、合併症の少なさ、瘢痕の縮小、疼痛レベルの軽減、術後の早期離床などの利点を含む、低侵襲手術技術の恩恵についてますます認識を高めており、この患者選好の変化が、病院や専門診療所における低侵襲手術システムの採用を後押しし続けています。
市場内では、手術機器セグメントが2023年に総収益の25%を占め、首位を維持しました。これらの機器は、整形外科、婦人科、一般外科、その他いくつかの専門分野において中心的な役割を果たしています。外科医は、腹腔鏡、内視鏡、ステープラー、縫合器具に依存し、小さな切開を通じて高度に正確な処置を行います。人間工学に基づいたデザインや改良された3D画像処理機能などの新製品の進歩により、複雑な手術が患者にとってより管理しやすく、安全なものとなっています。
内視鏡デバイスカテゴリーは、予測期間を通じて18.46%のCAGRで最も急速に進歩しています。高解像度イメージングシステム、4K視覚化、リアルタイム診断機能は、手術中の臨床判断を変革しています。胃腸障害、肺疾患、泌尿器疾患の負担の増加は、病院が先進的な内視鏡プラットフォームに投資することを後押ししています。これらのツールは、早期診断、迅速な治療決定、術後の課題の軽減を支援します。
アプリケーションの観点からは、神経外科が2023年に20%の突出したシェアを占めました。脳および脊髄の処置を行う外科医は、組織損傷を最小限に抑え、精度を高める、ロボット支援プラットフォーム、ナビゲーションツール、洗練された画像処理システムに依存し続けています。脳腫瘍、変性性脊髄疾患、神経損傷の罹患率の上昇は、低侵襲手術オプションへの需要をさらに増加させています。患者は、従来の開腹手術と比較して、回復時間の短縮、出血量の最小化、リスクの低減という大きな恩恵を受けています。
胃腸・腹部外科セグメントは、今後数年間で最も急速な成長率を示すと予測されています。大腸癌、クローン病、肥満、および関連する消化器疾患の症例の増加は、信頼性の高い外科的解決策を必要としています。強化された腹腔鏡器具とロボットシステムを組み合わせることで、外科医は複雑なGI処置を改善された精度で行うことが可能になります。この成長する臨床ニーズは、低侵襲手術への選好の高まりと相まって、同セグメントの急速な拡大に貢献し続けています。
