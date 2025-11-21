Supermicro（スーパーマイクロ）、AMD Instinct(TM) MI355X GPUを搭載した高性能・高効率な空冷AIソリューションを拡充





・AIアクセラレーションソリューションの最新モデルとして、AMD Instinct™ MI355X GPUを搭載した新型10U空冷サーバーを発表。AIトレーニングおよび推論ワークロード向けに卓越した性能を提供。

・SupermicroのData Center Building Block Solutions®（DCBBS）アーキテクチャを採用。高い信頼性と最適化されたシステム設計により、開発期間を短縮し、迅速な市場投入を実現。

・前世代比でAIコンピュート性能を最大4倍、推論処理では最大35倍に向上。次世代AIワークロードに求められる高密度・高効率な演算環境を提供。

カリフォルニア州サンノゼおよびセントルイス, 2025年11月20日 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) は、AI、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジ、グリーンコンピューティングをリードする、トータルITソリューションプロバイダーです。同社は、AMD ベースの Instinct™ MI350シリーズGPU 最適化ソリューションに新製品を追加しました。この新システムは、卓越した性能、優れたスケーラビリティ、そして高い電力効率を兼ね備えており、AMD Instinct™ MI355X GPUのハイエンド性能を必要としつつ、空冷環境を必要とする組織向けに設計されています。



AS-A126GS rack front



Supermicroの、テクノロジー＆AI担当上級副社長のヴィック・マリアラ （Vik Malyala）は次のように述べています。「Supermicro は、AI や HPC における高性能ソリューションの提供で業界をリードしてきました。DCBBS アーキテクチャにより、AMDのソリューションを迅速に導入し、実績あるデータセンター技術と先進技術を組み合わせて市場に提供することが可能です。今回の空冷 AMD Instinct™ MI355X GPU システムの追加により、AI ソリューションのラインナップがさらに拡充され、お客様はデータセンター構築時により多くの選択肢を持てるようになります。」

詳細はこちらをご覧ください：https://www.supermicro.com/ja/accelerators/amd

Supermicroは、液冷および空冷の高性能製品ラインをさらに拡充し、新たに10U 空冷サーバーを発表しました。このサーバーは、業界標準のOCP Accelerator Module（OAM）を採用し、GPU あたり 288GB の HBM3e メモリーと 8TB/s の帯域幅を備えています。さらにTDPを1000Wから1400Wに引き上げることで、従来の空冷8U MI350X システムと比べ、二桁台の性能向上を実現し、データ処理をより高速化します。MI355X GPU搭載の10U サーバーがラインナップに加わったことで、空冷・液冷の両方のインフラにおいて、ラックあたりのパフォーマンスを大幅に向上させることが可能になりました。

AMDデータセンター GPU事業部 コーポレート・バイスプレジデントのトラヴィス・カー （Travis Karr） 氏は次のように述べています。「AMD は、空冷AMD Instinct™ MI355X GPUを市場に提供するにあたり、Supermicro と協力できることを誇りに思います。これにより、お客様は既存のインフラ内で高度な AI パフォーマンスをより簡単に導入できるようになります。AMDとSupermicroは、性能と効率の分野でリーダーシップを発揮し、次世代のAIおよびHPCソリューションを通じて、世界中のデータセンターにおけるイノベーションを加速しています。」

これらのGPUソリューションは、クラウドサービスプロバイダーや企業向けに、大規模な AI 学習や推論処理で最大の性能を発揮するよう設計されています。

SupermicroのAMD Instinct™ MI350 シリーズ GPU 搭載 AI サーバーの拡張ポートフォリオは、Supermicroの DCBBS アーキテクチャと、AMD の最新第4世代 CDNA アーキテクチャを組み合わせた次世代データセンター向けソリューションで、先進的なAI 技術をいち早く市場に提供できます。AMD Instinct™ GPU が搭載された新しい Supermicroサーバーは、ミズーリ州セントルイスで開催されるSC25にて展示されています。

なお、SupermicroのAMD Instinct™ MI355X GPU 搭載の10U サーバーはすでに出荷を開始しています。

AMD Instinct MI355X を搭載した Supermicro の10U空冷サーバーの詳細はこちらをご覧ください。

Super Micro Computer, Inc. について

Supermicro（NASDAQ: SMCI）は、アプリケーションに最適化したハードウェアとトータルITソリューションのグローバルリーダーです。米国カリフォルニア州サンノゼで設立し、本社を置くSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、HPC、IoT/Edgeを含むITインフラストラクチャ市場に、いち早くイノベーションを提供することに取り組んでいます。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、ネットワークスイッチ、ソフトウェア、保守サービスを提供する、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシに至る設計の専門知識は、自社開発および生産の向上を可能にし、世界中のお客様に、クラウドからエッジまでの次世代のイノベーションを提供しています。当社の製品は、生産規模と効率のため、グローバルな運用を活用して米国、アジア、オランダにおいて、設計および製造しており、TCOの改善、環境への影響を減らすグリーンコンピューティングを目指した最適化を促進しています。数々の受賞歴をもたらしている当社独自のServer Building Block Solutions®は、様々なフォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPUなどのアクセラレーター、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却方式（空冷や液冷）の組み合わせの中から、お客様に合った最適な構成を構築することが可能であり、アプリケーションとワークロードの最適化を実現します。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他すべてのブランド、名前、および商標は、それぞれの所有者の財産です。



AS-A126GS front





AMD MI355X



写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2826691/Supermicro_AS_A126GS_rack_front.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2826692/Supermicro_AS_A126GS_front.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2826693/Supermicro_AMD_MI355X.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1443241/Supermicro_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com