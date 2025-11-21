越前がに、若狭牛、とみつ金時…「美食福井」食材を提供するお店の検索機能を公式観光サイトに搭載！

福井県は、代表的な県産食材24品目を「美食福井」食材と位置付け、全国的な認知度向上、販路拡大に向けた取り組みを行っています。このたび、福井県の公式観光サイト「ふくいドットコム」にて、「美食福井」食材を使用する県内の飲食店・宿泊施設の掲載を始めました。使用する食材やエリアで検索できるのが特徴です。また、掲載開始に合わせて、掲載店を対象にしたSNSキャンペーンも開始しました。





「美食福井」食材は、ふくいドットコム内に特集ページを設けたり、PR動画を制作したりして情報発信を強化しています。

しかし、各食材が食べられるお店を一元的に発信する媒体がなかったため、今回ふくいドットコムを改修し、賛同した店舗の情報掲載を開始しました。

ふくいドットコムの「グルメ」ページにある『「美食福井」食材でお店を探す』から、エリア（店舗所在地）、使用食材、現在地からの距離でお店を検索できるようになりました。

掲載店は随時募集しており、順次追加していきます。





掲載開始に合わせ、インスタグラムでのキャンペーンも開始しました。ふくいドットコム掲載店で「美食福井」食材を使ったメニューを注文し、その写真をインスタグラムに投稿すると応募でき、抽選で50名様に、越前がにや若狭牛、いちほまれ、とみつ金時といった「美食福井」食材をプレゼントします。期間は2026年1月31日(土)までです。

投稿の際には、美食福井アカウントをタグ付けいただき、投稿文に店名を記載いただくのが応募条件になっています。店舗、食材によってはキャンペーン期間中に美食福井メニューを提供していない場合がありますので、予めご了承いただき、店舗ホームページなどでご確認ください。

詳細は、ふくいドットコムイベントページ（https://www.fuku-e.com/event/detail_7677.html）をご確認ください。





飲食店情報の掲載について

公開日時：2025年10月31日（金）

公開先：ふくいドットコム内「グルメ」ページ

掲載店：「美食福井」食材を使用するメニューを提供する県内飲食店・宿泊施設

掲載内容：メニュー写真、住所、使用食材 等

キャンペーン概要

主催：福井県

期間：2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

対象店舗：上記掲載店

応募方法：

①インスタグラムで「美食福井」アカウント（@bisyoku_fukui）をフォロー

②対象店舗で「美食福井」食材を使ったメニューを注文し、メニュー写真を撮影

③撮影した写真をインスタグラムで投稿

（その際、写真に「美食福井」アカウントをタグ付けして、店舗名を投稿文に記入）

賞品：抽選で合計50名様に「美食福井」食材をプレゼント

詳細：https://www.fuku-e.com/event/detail_7677.html

「美食福井」食材について

2024年3月の北陸新幹線福井・敦賀開業を機に、県産農林水産物のうち消費者への訴求力の高い、県を代表する食材24品目を「美食福井」食材とし、県外へ情報発信を行っています。

参考：ふくいドットコム内「美食福井」特集 https://www.fuku-e.com/bisyoku-fukui/



