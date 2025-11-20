株式会社プラスパン(所在地:東京都江戸川区)が運営する船堀のベーカリー「リヨンコッペル」では、2025年11月21日(金)・22日(土)の2日間、お客様への感謝を込めた年に一度の特別イベント「カレンダーセール」を開催いたします。





リヨンコッペル外観





800円以上のご購入で、2026年度版「リヨンのパンカレンダー」を全員にプレゼント。毎月お使いいただけるお得なクーポン券が付いており、来年1年間リヨンコッペルの美味しいパンを楽しんでいただける大変お得な特典です。





もちもち食感のドーナツから季節限定のスイーツまで、こだわりのパンが並ぶ店内で、日頃のご愛顧に感謝する特別な2日間。船堀エリアの皆様とともに歩んできた日々への感謝を、パンとカレンダーに込めてお届けします。









■お客様への感謝を形にした特別な2日間

株式会社プラスパンが運営する江戸川区・船堀のベーカリー「リヨンコッペル」では、2025年11月21日(金)・22日(土)の2日間、年に一度のお客様大感謝イベント「カレンダーセール」を実施いたします。





日頃ご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、800円以上お買い上げのすべてのお客様に、2026年度版「リヨンのパンカレンダー」をプレゼントいたします。このカレンダーには毎月お使いいただけるお得なクーポン券が付いており、来年も1年を通してリヨンコッペルのパンをお楽しみいただける特別なアイテムとなっております。









■素材と製法にこだわる「リヨンコッペル」

リヨンコッペルは、船堀駅から徒歩3分という好立地で、平日は朝7時30分から、土日祝は朝7時から営業するベーカリーです。焼きたてのパンが毎朝店頭に並び、朝食からランチ、夕方のお買い物まで、幅広い時間帯にご利用いただいております。





店内には、食事パンや惣菜パン、菓子パンなど種類が豊富に揃います。人気商品は、湯種を使ったもちもちドーナツや、良質な国産バターを贅沢に使用したクロワッサン、そして地元の方々に愛される明太フランスや極旨メロンパンなど、素材と製法にこだわった本格派のパンたちです。





四つ葉バター使用のクロワッサン





人気急上昇！明太フランス





メロンパン





季節限定商品も充実しており、秋には茨城県笠間産の和栗を贅沢に使った和栗のモンブランデニッシュ、夏には白桃と黄桃のピーチタルト、はちみつバター風味のロールパンなど、四季折々の味わいが楽しめます。





また、ピリ辛のチーズタッカルビやなすラザニアのパニーニといったボリューム満点の惣菜パンも豊富で、ランチタイムには多くのお客様にご好評いただいています。期間限定で販売される白トリュフの塩ロールは、希少価値の高い白トリュフを使用した贅沢な一品。無くなり次第終了となりますので、気になる方はお早めにご来店ください。









■クーポン付きカレンダーで来年もお得に

「カレンダーセール」でお渡しする2026年度版カレンダーには、毎月ご利用いただけるお得なクーポン券が付いています。来年も継続してリヨンコッペルの美味しいパンをお楽しみいただける、大変お得な特典です。





「1年の感謝をパンに込めて」ー株式会社プラスパンが掲げるこのコンセプトを体現した今回のイベントは、お客様とともに歩んできた1年への感謝と、これからも変わらぬ美味しさをお届けしたいという想いが込められています。









■船堀から江戸川区全域へー地域の笑顔を支えるパンづくり





リヨンコッペル店内





リヨンコッペルは、船堀エリアにお住まいの皆様はもちろん、江戸川区内や近隣エリアからお仕事や通学でいらっしゃる方々にも、幅広くご利用いただいております。株式会社プラスパンが企業理念として掲げる「パンを通して笑顔づくりに貢献する」という想いを胸に、スタッフ一同、愛情をたっぷりと注いで毎日心を込めてパンを焼き上げています。









今回のカレンダーセールは、その想いを具体的な形にした感謝イベントです。普段から足を運んでくださる常連のお客様も、まだ訪れたことのない方も、ぜひこの機会にリヨンコッペルの温かい店内と、こだわりのパンをご体験ください。









【イベント概要】

イベント名 ：リヨンコッペル カレンダーセール

開催日時 ：2025年11月21日(金)・22日(土)

平日・土7:30～20:00 ／日祝日7:30～19:00

開催場所 ：リヨンコッペル(東京都江戸川区船堀2-22-18)

特典内容 ：800円以上お買い上げで、2026年度版「リヨンのパンカレンダー」(毎月使えるクーポン券付き)をプレゼント

お問い合わせ：TEL 03-6663-9967









【店舗情報】

●店舗名 ： リヨンコッペル

●運営会社 ： 株式会社プラスパン

●所在地 ： 東京都江戸川区船堀2-22-18(船堀駅から徒歩3分)

●電話番号 ： 03-6663-9967

●営業時間 ： 平日・土7:30～20:00 ／日祝日7:30～19:00

●公式Instagram ： @lyon_koppel

●会社公式サイト： https://pluspan.com/