GBS Malta、記念すべき初の卒業式を祝う





セントジュリアンズ（マルタ）, 2025年11月20日 /PRNewswire/ -- 本日、GEDU Global Education傘下のGBS Maltaから、同校初の卒業生らが、労働市場に参入し、マルタ経済に新たな活力をもたらすべく社会へと羽ばたいていきました。



Maltese Prime Minister Robert Abela



卒業式にはRobert Abela首相が主賓として出席し、マルタの企業や外交界の重鎮らも参列しました。

今回最も多くの卒業生が履修していたのは、Association of Project Management（APM）の認定を受けたMBAプロジェクト・マネージメント・パスウェイ・プログラムです。GBS Maltaでは、同校のコースへの関心が高まっています。その背景には、マルタの生活水準が高く、力強い経済成長によって同国に雇用機会が生まれていることがあります。また、多くの観光客が訪れ、島全体にわたって民間部門の投資が盛んなことも追い風となっています。

マルタがこの前向きな軌道を維持するには、質の高い高等教育が不可欠です。

式典で学生たちの功績について語ったマルタのRobert Abela首相は次のように述べています。

「これは、マルタが質の高い教育と質の高いキャリア・パスのためのダイナミックな拠点へと進化していることを反映しています。

「急速な変化を余儀なくされている世界において、これらのスキルは、就業面において大きなチャンスを学生たちにもたらします。

「GBS Maltaは、教育、雇用、社会開発における地域活動を支援しており、これは私たちのコミュニティに対する真摯な取り組みを示しています。」

GBS Maltaの欧州事業部長Allen Lofaro氏は、この日が同機関にとって記念すべき日であると述べました。

「今日卒業する学生たちを見て、彼らがここマルタだけでなく世界中で影響力を発揮していくことを思うと、誇りに満ちた気分になります」とLofaro氏は述べています。

「マルタの教育に携わる時間は本当に刺激的なものであり、首相の支援をいただけたことをうれしく思います。マルタは才能ある若者を引きつけ、この地に定着させる力をますます高めています。若者たちは、前向きで長期的な未来をこの国に見出しているのです。」

「これにより、マルタは教育の拠点としての地位を高め、世界中から意欲的な学生や教育機関を引き寄せています。

「島の知識基盤型経済は繁栄しており、GBSは今後もその強化に役割を果たしていきます。私たちは、特にハイテクおよび高成長分野における業界のニーズを満たすカリキュラムを設計してきました。

「今日の卒業生たちはこれから卒業していく大勢の人たちの先駆け的な存在です。近い将来に何が起こるのか楽しみです。」

GBS Maltaについて：

GBS Maltaは高等教育の提供者であり、15 か国の80,000人の学生に高品質の教育を提供する主要組織であるGlobal Education（GEDU）の一員です。

GBS Maltaは、実際のビジネス経験に裏打ちされた学術教育を提供し、学生が将来リーダーシップを発揮できるよう育成することに注力しています。ビジネス、起業家精神、情報技術、公衆衛生、マーケティングなど、同校が提供するプログラムを担当するのは、業界で実際に活躍している講師や実務家です。どの課程も、教育への投資を回収し、今日の競争の激しい就職市場で成功したいと願う学生のために策定されています。

GBSは、セントジュリアンズに最新鋭のキャンパスを設立し、今日のプロの職場を反映した協力的な学習環境を育むことに専念しています。同校は、需要の高い分野で成功するために必要なスキルと業界経験を身に付けられるよう学生を支援しています。

マルタで学ぶ学生は、ヨーロッパ屈指の安全な国で質の高い手頃な教育を受け、活気あるライフスタイルを楽しめます。

GBS Maltaは認可された高等教育機関です（MFHEAライセンス番号：2022-010）。当校のライセンスは、独立性と透明性のある国際的な規制機関、Malta Further & Higher Education Authority（MFHEA）によって承認されています。GBSのコースは、マルタ資格フレームワーク（Malta Qualifications Framework）と欧州資格フレームワーク（European Qualification Framework）に準拠しています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2827447/GBS_Malta.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2827448/GBS_Malta_Gradauation_2025.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2827446/GBS_Malta_Logo.jpg?p=medium600



Maltese Prime Minister Robert Abela and GBS Malta Director of Operations (Europe) Allen Lofaro



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com