合同会社清流日本(京都市下京区、代表：野村 克之)は、広葉樹を長期熟成させる独自技術をもとに、木質が本来持つ甘い芳香成分「バニリン」を丁寧に引き出した、新しい香りのお茶「MORITEA(モリティ) 森の甘露茶」を開発しました。

モリティは、コナラやクヌギなどの国産広葉樹を長期間静かに熟成させ、焙煎によって内部に蓄えた香気成分を一気に開かせることで、スモーキーなのに甘く、どこかバニラのような上品な香りを楽しめる、まったく新しい木の香りのお茶です。

一般販売に先立ち、自社通販サイト「きのこな時間」 https://kinoko-time.jp/ で数量限定で先行販売を開始いたします。





広葉樹を原料とする「MORITEA(モリティ) 森の甘露茶」。木質のバニラ香を引き出した新しいお茶





■ 木質リグニンが生む天然バニリンの香り

モリティの特徴は、人工香料を一切使わずに木質(リグニン)が持つ天然バニリンを焙煎で引き出している点にあります。リグニンは木の主要成分であり、熟成と焙煎を経ることで、バニラのような甘い香りと柔らかく落ち着いた芳香が自然と生まれます。

これは世界的にも希少で高価なバニラビーンズの主要香気成分と同じバニリンであり、森に生きる木そのものが持つ森の香りの甘露ともいえる香りです。

香りは強すぎず、ふわりと立ち上がる優しさが特徴。お湯を注ぐと、カップの上に静かに甘露が漂います。

化学合成された通常のバニラ香は揮発性が前面に出るのに対して、モリティは低く奏でるような、天然由来ならではの上品かつ温かみのある香りが特徴です。

バニラ香の人気が定着している欧米からも注目される可能性は高く、今後、この原料を活用したアロマ商品などの開発も進めていきます。









■ 大人の女性にこそ届けたい、香りの美容茶

モリティは「強い香料が苦手」「カフェインを控えたい」「夜のリラックスタイムに合う飲み物を探している」「自然な甘い香りで癒されたい」という30～60代女性の嗜好にぴったりの新しいお茶です。

木質由来の甘い香りは、気持ちを落ち着かせ、おやすみ前にも安心なノンカフェイン。香りとお湯だけで、森の中にいるようなゆったりとした感覚が得られると試飲者から声が寄せられています。









■ 自社通販「きのこな時間」で先行販売

今回の先行販売では、すべて手詰めの濾し袋(ティーバッグ)に仕上げ、10包入りの数量限定ロットとしてご提供します。

また、森の香りと相性の良い「お手軽薬膳 きくらげスープの素」など、清流日本が手がける、お値打ちな「森と菌の恵みセット」も同時発売いたします。

購入は下記サイトより可能です。





自社通販「きのこな時間」URL： https://kinoko-time.jp/









■ あわせて新発売「お手軽薬膳 きくらげスープの素」

今回の先行販売に合わせて、清流日本の新商品 「お手軽薬膳 きくらげスープの素」(製法特許)も同時に自社通販で発売します。本品は、天日干しの有機きくらげを贅沢に使用し、わずか1袋100gで一日に必要な摂取量のビタミンDが簡単に摂取できます。

豆乳と混ぜるだけで手軽に薬膳スープが作れるため、忙しい朝や、夜の美容習慣として取り入れやすい一品です。味付けは行っておらず、無糖・無添加のため、料理のベースとしても幅広く活用できます。MORITEAとあわせて、森と菌の恵みを楽しめるラインナップとして展開していきます。





「お手軽薬膳 きくらげスープの素」。簡単に楽しめて1日分のビタミンDが摂取できます

いつもの豆乳に混ぜるだけ。薬膳に欠かせないキクラゲを簡単に楽しめます





■お値打ちモニター記念価格、個数限定で販売

「MORITEA(モリティ) 森の甘露茶」は10包入りで定価1,620円(税込)。「お手軽薬膳 きくらげスープの素」は4個入りで定価1,296円(税込)。

今回はお値打ちモニター記念価格として、モリティと、きくらげスープの素2個を加えたセットを税込み1,500円で提供いたします。自社通販「きのこな時間」 https://kinoko-time.jp/ でお買い求めください。

限定100セット限り。それぞれの商品の感想や意見を通販内のレビュー投稿でお待ちしています。









■ 会社概要

合同会社清流日本

所在地 ：［京都本社］京都市下京区中堂寺南町134 京都高度技術研究所8C16

［岐阜本部］岐阜市坂井町2の12の2

事業内容 ：循環型農林業プランナー、木質熟成・緑地化研究、

機能性茶の開発、乾燥きのこ製造・販売、バイオマス活用事業

関連ブランド：ハルカインターナショナル、きのこな時間、京薬膳はるか