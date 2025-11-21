今治のタオルメーカー七福タオル株式会社(所在地：愛媛県今治市、代表取締役：河北 泰三)は、やわらかな花柄の今治タオル「モニ」シリーズ(ハンカチ、フェイスタオル、バスタオル)に加えて、ハンドタオルを発売しました。





「モニ やわらかな花柄の今治タオル」

オンラインショップURL： https://shichifuku-towel.com/products/detail/258





モニ やわらかな花柄の今治タオル





■開発背景

素材の心地よさとデザイン性を両立させるために、時間をかけて丁寧に開発しました。

七福タオルの得意とする多色ジャガード技術を生かし、多彩な花柄を美しく表現するために、数多くの試作と調整を重ねています。複数の色糸を織り込むことで生まれる奥行きや立体感を引き出しつつ、デザインだけでなく素材選びにもこだわり、やわらかな素材感を損なわないバランスを追求しました。細部まで丹念に作り込むことで華やかな見た目と心地よい使い心地を兼ね備えた、上品で日常に寄り添う一枚が完成しました。









■商品の特徴

・多色ジャガードが描く、優しい花柄デザイン

今治の老舗メーカーの技術を生かし、複数の色糸を贅沢に織り込んだ多色ジャガード織りで優しい花柄を表現。繊細でありながら大胆さも感じる立体的な柄は、プリントでは出せない奥行きと高級感をまとっています。色彩の美しさと素材が調和した、華やかで上質なデザインです。





多色ジャガード織り





・多彩な素材が生み出す、上質でやさしい風合い

厳選した多彩な素材をバランス良く組み合わせることで、ふんわりと包み込まれるようなやわらかな質感を実現。吸水性にも優れ、肌に触れた瞬間に心地よさが広がります。また、タオルの縁であるヘムのデザインにもこだわり、丁寧に仕上げています。細部にまでこだわった設計が、上質感を引き立てています。





華やかで上質なデザイン





・今治タオルブランド認定の確かな品質と老舗メーカーの技術

独自の厳しい検査基準をクリアした今治タオルブランド認定商品。吸水性・安全性・品質のいずれにおいても優れた基準を満たしています。創業65年以上の老舗メーカーが積み重ねてきた技術が細部にまで宿り、使うたびに安心感と満足感をもたらす一枚です。

認定番号：第2025-1965号





今治タオルブランド認定





■商品概要

商品名 ： モニ やわらかな花柄の今治タオル ハンドタオル

発売日 ： 2025年10月30日(木)

価格 ： 1,100円 ※税込

内容 ： 1枚

サイズ ： 約縦33cm×横34cm

カラー ： ピンク、ベージュ

素材 ： 綿100％

販売場所： 七福タオルオンラインショップ

URL(EC) ： https://shichifuku-towel.com/products/detail/258





【その他「モニ」シリーズ】

種類 ： (1) ハンカチ、(2) フェイスタオル、(3) バスタオル

価格 ： (1) 880円、(2) 2,200円、(3) 4,950円 ※全て税込

サイズ ： (1) 約縦24cm×横24cm、(2) 約縦33cm×横75cm、

(3) 約縦60cm×横120cm

素材 ： 綿100％

販売場所： 七福タオルオンラインショップ

URL(EC) ： https://shichifuku-towel.com/products/detail/258









■七福タオル株式会社

1959年にタオル産地・今治で創業したタオルメーカー。

素材とデザインにこだわり、伝統と技術を掛け合わせて、特別な一枚をお届けしています。今治の豊かな自然に育まれた土地で、職人が一つひとつ、ていねいに作っています。









■会社概要

商号 ： 七福タオル株式会社

代表者 ： 代表取締役 河北 泰三

所在地 ： 〒799-1503 愛媛県今治市富田新港1-2-2

設立 ： 1952年2月

事業内容 ： タオルの製造および販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.shichifuku-towel.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/shichifuku_towel/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

七福タオル株式会社 お客様相談窓口

TEL ： 0898-36-6020

お問い合せフォーム： https://www.shichifuku-towel.co.jp/#contact