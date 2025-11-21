【日本初※】飲み会を一瞬で「神回」に変える！18禁ボードゲーム「R18」がAmazon限定で一般販売開始。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334966&id=bodyimage1】
クラウドファンディングで「プロダクト」人気Top10入り。防水仕様・性器描写ナシの「安全な背徳感」で、大人の夜をアップデート。
2025年11月20日
日本ナイトプロダクションズ株式会社
「飲み会専用」ボードゲーム・パーティーゲームの企画・開発を行う日本ナイトプロダクションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：豊島 拓馬）は、2025年11月20日より、飲み会専用・18歳以上対象のパーティー系カードゲーム『R18（アールジュウハチ）』の一般販売を、Amazon.co.jpにて開始いたしました。
本製品は、先行して実施されたCAMPFIREでのクラウドファンディングにおいて、開始6時間で目標の10%を達成し、最終的に同プラットフォームの「プロダクト」カテゴリー人気順でトップ10入りを果たすなど、発売前から高い注目を集めてきました。
Amazon販売ページ： https://amzn.asia/d/aj3ZaEq
■ 開発背景：退屈な飲み会に「革命」を
「最近の飲み会、スマホばかり見ていませんか？」
コロナ禍を経て、対面でのコミュニケーションの価値が見直される一方で、久しぶりの集まりにおける「会話のきっかけ」や「盛り上げ方」に戸惑う声も聞かれます。
日本ナイトプロダクションズは、「合コン」「大人の夜」に、刺激と笑いと少しのドキドキを提供することをミッションとしています。『R18』は、そんな大人の社交場における「アイスブレイク」の課題を、ゲームの力で解決するために開発されました。
■ 『R18』の3つの特徴
1. 「神回」確定のゲームシステム
「基準カード（お題の判定基準）」×「シチュエーション」×「手札（過激なワード）」の組み合わせで、プレイヤーのセンスと本音をさらけ出す大喜利系ゲームです。
「ギンギン」「ヌルヌル」といった擬音から、「全裸で逆立ち」といったアクションまで、90枚の「オトナゴコロをくすぐる」手札が、予測不能な爆笑を生み出します。勝敗はコインによる投票で決定。負ければ「罰ゲーム（乾杯）」が待っています。
2. 際どいけれど「直接描写なし」の安心設計
本製品は18歳以上推奨の大人向けゲームですが、性器などの直接的な描写は一切含まれていません。
「想像力を刺激する」ワードチョイスに徹底することで、男女混合のグループや、初対面同士の合コンでも、ドン引きされることなく「安全な背徳感」を楽しめる絶妙なバランスを実現しました。
3. 酔っ払っても安心。「防水仕様」のカード
飲み会での使用を大前提に設計されているため、すべてのカードに「耐水加工」を施しています。
テーブルのグラスが倒れても、ビールがこぼれても、さっと拭くだけでゲームを続行可能。紙がふやけて興ざめすることはありません。
また、日本最大級のボードゲームポータルサイト「ボドゲーマ」様でも、高い評価を獲得。
https://bodoge.hoobby.net/games/r18
■ 商品概要
商品名： 飲み会専用18禁ボードゲーム「R18」
一般販売開始日： 2025年11月21日
価格： 3,980円（税込）
プレイ人数： 3～10人以上（推奨4～6人）
プレイ時間： 15分～30分
対象年齢：18歳以上（未成年者の購入・プレイは禁止です）
クラウドファンディングで「プロダクト」人気Top10入り。防水仕様・性器描写ナシの「安全な背徳感」で、大人の夜をアップデート。
2025年11月20日
日本ナイトプロダクションズ株式会社
「飲み会専用」ボードゲーム・パーティーゲームの企画・開発を行う日本ナイトプロダクションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：豊島 拓馬）は、2025年11月20日より、飲み会専用・18歳以上対象のパーティー系カードゲーム『R18（アールジュウハチ）』の一般販売を、Amazon.co.jpにて開始いたしました。
本製品は、先行して実施されたCAMPFIREでのクラウドファンディングにおいて、開始6時間で目標の10%を達成し、最終的に同プラットフォームの「プロダクト」カテゴリー人気順でトップ10入りを果たすなど、発売前から高い注目を集めてきました。
Amazon販売ページ： https://amzn.asia/d/aj3ZaEq
■ 開発背景：退屈な飲み会に「革命」を
「最近の飲み会、スマホばかり見ていませんか？」
コロナ禍を経て、対面でのコミュニケーションの価値が見直される一方で、久しぶりの集まりにおける「会話のきっかけ」や「盛り上げ方」に戸惑う声も聞かれます。
日本ナイトプロダクションズは、「合コン」「大人の夜」に、刺激と笑いと少しのドキドキを提供することをミッションとしています。『R18』は、そんな大人の社交場における「アイスブレイク」の課題を、ゲームの力で解決するために開発されました。
■ 『R18』の3つの特徴
1. 「神回」確定のゲームシステム
「基準カード（お題の判定基準）」×「シチュエーション」×「手札（過激なワード）」の組み合わせで、プレイヤーのセンスと本音をさらけ出す大喜利系ゲームです。
「ギンギン」「ヌルヌル」といった擬音から、「全裸で逆立ち」といったアクションまで、90枚の「オトナゴコロをくすぐる」手札が、予測不能な爆笑を生み出します。勝敗はコインによる投票で決定。負ければ「罰ゲーム（乾杯）」が待っています。
2. 際どいけれど「直接描写なし」の安心設計
本製品は18歳以上推奨の大人向けゲームですが、性器などの直接的な描写は一切含まれていません。
「想像力を刺激する」ワードチョイスに徹底することで、男女混合のグループや、初対面同士の合コンでも、ドン引きされることなく「安全な背徳感」を楽しめる絶妙なバランスを実現しました。
3. 酔っ払っても安心。「防水仕様」のカード
飲み会での使用を大前提に設計されているため、すべてのカードに「耐水加工」を施しています。
テーブルのグラスが倒れても、ビールがこぼれても、さっと拭くだけでゲームを続行可能。紙がふやけて興ざめすることはありません。
また、日本最大級のボードゲームポータルサイト「ボドゲーマ」様でも、高い評価を獲得。
https://bodoge.hoobby.net/games/r18
■ 商品概要
商品名： 飲み会専用18禁ボードゲーム「R18」
一般販売開始日： 2025年11月21日
価格： 3,980円（税込）
プレイ人数： 3～10人以上（推奨4～6人）
プレイ時間： 15分～30分
対象年齢：18歳以上（未成年者の購入・プレイは禁止です）