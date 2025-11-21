日本で唯一スチールフレームとPVCコードのみで作られるリラックスチェア“アカプルコチェア”を生産するCOMOSOYは2026年春(予定)の沖縄ショールームオープンを記念して特別モデル「Virgin Code(ヴァージン・コード)」(税込価格100,000円)を発売いたします。





HP： http://www.comosoy2025.com/

アカプルコチェア ヴァージン・コード 海辺にて





Virgin Codeはフレームもコードも白で統一したモデルで、お客様のテイストに合わせてカスタマイズできるCOMOSOYの出発点である真っ白なキャンパスをイメージしました。Virgin Codeを原点に、世界に一つだけのお客様のモデルを一緒に作り上げていきます。





アカプルコチェア ヴァージン・コード





■COMOSOYはCHEVERE合同会社が取り扱うアカプルコチェアのブランドです。

◇日本の職人がお客様のご要望に応じてフレームの造形や大きさ、フレームやコードの色を自由にカスタマイズいたします。

◇日本生産のため、コードが切れるなどの問題が発生してもリペアが可能です。

◇アカプルコチェアは絶妙な伸縮性があるPVCコードに包み込まれることで、宙に浮いているような感覚でリラックスできます。夏場でもべたつかずに快適なため、リビングなどの屋内、ベランダなどの屋外に加えてサウナや温泉などでもご使用いただけます。

◇レストラン・バーなどの椅子・テーブル、照明、インテリアなども提供しております。

◇COMOSOYのアカプルコチェアのPVCコードは環境に配慮したリサイクル素材を使用しており、経年劣化してもフレームはそのままに新しいコードに巻き直すことで永くお使いいただけます。

◇雑誌撮影・展示会などにチェアのリースが可能ですので、詳細はお問い合わせください(地域・脚数など制限あり)。









■沖縄ショールーム： 〒904-1304

沖縄県国頭郡宜野座村漢那2024-1 beach side KANNA no.4

HP ： http://www.comosoy2025.com/









アカプルコチェア ベランダにて





【商品概要】

商品名 ： アカプルコチェア ヴァージン・コード

発売日 ： 2025年11月25日(火)

価格 ： 100,000円(税込み)

カラー ： コード ホワイト・フレーム ホワイト

販売ルート： オンライン

URL ： http://www.comosoy2025.com/