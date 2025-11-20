『グリムコネクト』（ダンガン文庫）BOOK☆WALKER 2025年11月度の月間ランキング１位を獲得しました！

株式会社BookBase

株式会社BookBase（本社：大阪市）が運営するライトノベルレーベル『ダンガン文庫』にて展開する主力シリーズの一つである『グリムコネクト』が名だたる作品を抜き、BOOK☆WALKER2025年11月時点の月間ランキングにて、１位を獲得いたしました。

【作品情報に関して】



『グリムコネクト』

著者：十利ハレ(https://x.com/hare_tori31)

イラスト・キャラクターデザイン：にゃんぽ(https://x.com/onyanpi)

編集：オタクペンギン（社長）

『あらすじ』

狂気に侵された童話の世界を浄化せよ──。不治の病に侵された妹を持つ少年、御空マヒルは少年院の図書室で真っ赤な本を見つける。好奇心から開いてみると、よく知る赤ずきんとは全く違う惨劇の物語となっていた。呆気に取られたマヒルは気づけば、真っ白な空間のなかで怪しげな少女の前に立っていた。「さあ、始めようか──これは正真正銘、君の物語だよ」そして始まる狂わされた円環の輪。失敗すれば死に、何度でも繰り返される狂った童話。クリア条件不明、難易度最大、味方なし。この物語の果てになにがあるのか。「いってらっしゃい。幸運を祈っているから──死んでおいで」

ダンガン文庫公式ページ

https://bookbase.jp/books/400

BOOK☆WALKER

https://bookwalker.jp/de0870ed0c-63da-46b2-b42c-884d6476bc83/

Kindle

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXM5Q3JJ

【最新第３巻が11月21日発売！】

ダンガン文庫公式ページ

https://bookbase.jp/books/420

BOOK☆WALKER

https://bookwalker.jp/de7aedc566-9129-4de2-90a5-b633643a5fef/

Kindle

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G23Q6K9G

さらにコミカライズに関しても、近日リリース予定！！

【弊社作品にご興味のある企業様へ】

弊社では、『迷宮クソたわけ』を始め、数多くのオリジナル作品を展開しております。

映像・音声・コミカライズなどのメディアミックスやコラボレーション、また協業によるオリジナルIPの製作・展開なども行っておりますので、ご興味のある企業様はぜひ弊社窓口までご連絡ください。

【法人様窓口】

license@bookbase.jp