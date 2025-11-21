¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÞÅç»Ô¤ÈÌ±´Ö4¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ø¡ÁÌ¤»Ü¶ÈÎÓ815ha¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¿¹ÎÓ´Ø·¸¿Í¸ý¡×ÁÏ½Ð¤È¿ÍºàÉÔÂ²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò*¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡Ë¤Ï¡¢Ì±´Ö3¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëµÛ¼ý·Ï¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ÊJVC¡Ë¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢¿¹ÎÓ»ö¶È¼Ô°éÀ®¤ò´Þ¤á¤¿ÃÏ°è½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±»ö¶È¡Ö¸ÞÅç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¤Ä¤Ê¥¯¥ì¡Ë¡×»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ò´Þ¤àÌ±´Ö4¼Ô¤È¸ÞÅç»Ô¤Ï¡¢11·î20Æü¤ËËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥Õ¥©¥ì¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò*²¡Ê°Ê²¼¡¢iforest¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÛ¼ÎÓ*³¡ÊÆÉ¤ß¡§¤½¤Þ¤ê¤ó¡¢°Ê²¼¡¢Û¼ÎÓ¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ß¤Ä¤á¤ëÎ¹*⁴¡Ê°Ê²¼¡¢¤ß¤Ä¤á¤ëÎ¹¡Ë¤Î4¼Ô¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Ê¥¯¥ì¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¡¦µ×²ìÅç¤ÎÌ¤»Ü¶È»ÔÍÎÓÌó815ha¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¤È¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ½Û´Ä¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¶å½£Âç³ØÅÔ»Ô¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Î¨¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à*⁵¡Ê°Ê²¼¡¢NCCC¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢CO₂µÛ¼ýÎÌ¤ª¤è¤ÓÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î·×Â¬¡¦É¾²Á¤ò´Þ¤ß¡¢¹ñºÝÅªÀ°¹çÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿´ð½à¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÎÇä»ñ¶â¤Î°ìÉô¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤Æ¡¢¸ÞÅç¤Î¿¹ÎÓ´ÉÍý´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤ä¿¹ÎÓ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥»¥¯¥¿¡¼¤òÄ¶¤¨¤Æ´Ø¤ï¤ê¤¢¤¦¡Ö¿¹ÎÓ´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Á³»ñËÜ¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°è½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÞÅç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ÎÄ´°õ¼°
*1 ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Àß³Ú ¸µÊ¸¡Ë
*2 ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ì¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ´Ý»³ ¹§ÌÀ¡Ë
*3 ³ô¼°²ñ¼ÒÛ¼ÎÓ¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô´ô½ÉÄ®¾¾»³¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âç¸ÍÀ¿°ìÏº¡Ë
*4 °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ß¤Ä¤á¤ëÎ¹¡ÊÄ¹ºê¸©¸ÞÅç»ÔÉð²È²°Éß¡¢ÂåÉ½Íý»ö ±óÆ£µ®·Ã¡Ë
*5 °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡ÊËÜ²ñ»öÌ³¶É¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢Íý»öÄ¹ ÇÏÆàÌÚ ½Ó²ð¡Ë
¢§»ö¶ÈÆâÍÆ
(1)Â¬¤ë¡§»º¶ÈÍÑÌµ¿Í¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼·×Â¬¤È±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÉ¾²Á¤Ë¤è¤ëÀºÌ©Ä´ºº
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼·×Â¬¤È¡¢iforest¤Ë¤è¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÍÎÓ¤Î¸½¾õ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
(2)À°¤¨¤ë¡§10Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤Î»ÔÍÎÓÀ°È÷¤È¿Íºà°éÀ®
¡¡¸ÞÅç»Ô¤ÎÃÏ¸µ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Û¼ÎÓ¤¬¡¢ÃÊ³¬Åª¤«¤ÄÄã´Ä¶Éé²Ù¤Î¿¹ÎÓÀ°È÷¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¿Íºà¸ÛÍÑ¡¦°éÀ®¤ä»³ÎÓ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÎÓ¶È¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Åç³°¤Î¿Í¤Ø¤ÎÂÎ¸³»ö¶È¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
(3)³è¤«¤¹¡§¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²½¤Ë¤è¤ë¼ý±×²½
¡¡Ä´ºº¡¦¿¹ÎÓÀ°È÷¤ÇÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿CO₂µÛ¼ýÎÌ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤ØÈÎÇä¡£¼ý±×¤ò¸ÞÅç»Ô¤ÈÃÏ°è¤Ø´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
(4)ÅÁ¤¨¤ë¡§´Ø·¸¿Í¸ý¤Å¤¯¤ê¤ÈÅÔ»ÔÉô¤Ø¤ÎÈ¯¿®
¡¡¿¹ÎÓ»Ü¶È¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô´ë¶È¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¤ÈÀÜÂ³¡£PR¡¦CSR³èÆ°¡¦¶µ°é¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¹¤ÎÌ¤Íè¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¶¦ÁÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¢§»ö¶ÈÆâÍÆ¤Î¥¹¥¡¼¥à
¢§4¼Ô¶¦Æ±»ö¶È¼Ô°ìÍ÷
¢§iforest¡§Ìò³ä
¡¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä
¢¿¹ÎÓ´ÉÍý¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°
£À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÉ¾²Á
¢§Û¼ÎÓ¡§Ìò³ä
¡¿¹ÎÓ´ÉÍý·×²è¤ÎºöÄê¡¦¸«Ä¾¤·
¢¿¹ÎÓ·Ð±Ä¼õÂ÷¡¦»Ü¶È
£ÎÓ¶È¿Íºà¸ÛÍÑ¡¦°éÀ®
¤¸ÞÅç»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿¹ÎÓ´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°
¢§¤ß¤Ä¤á¤ëÎ¹¡§Ìò³ä
¡¹Êó¤ª¤è¤ÓPR³èÆ°
¢¿¹ÎÓ´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°»Ù±ç
£¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÎÇä»Ù±ç
¢§¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡§Ìò³ä
¡»º¶ÈÍÑÌµ¿Í¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼·×Â¬¤ª¤è¤Ó²òÀÏ
¢²òÀÏ·ë²Ì¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ
£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ï¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ö¶È³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2050Ç¯¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥°¥ë¡¼¥×´Ä¶·×²è2050¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ¼è¤êÁÈ¤ßÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤Ó¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼·×Â¬¡¦²òÀÏµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿¹ÎÓ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖRINTO¡Ê¥ê¥ó¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¡Ö¿¹ÎÓÊÝÁ´¡×¡ÖÎÓ¶ÈDX¡×¤Ë»ñ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
