Ottocast｜ブラックフライデーセール開催！一年に一度のブラックフライデー！逃すと次は一年後――絶対にお見逃しなく！
新商品「ScreenAI」次世代OS「Android 15」搭載、さらに進化。 発売記念 × 人気誌《男の隠れ家》《Poco’ce》掲載に感謝
2025年のブラックフライデーが今年もスタートしました。
この一年間のご愛顧への感謝を込めて、
Ottocastでは 特別価格のキャンペーンを実施いたします。
■ Ottocast OttoScreen AI--Android 15、AI新時代へ
ほぼすべての車種で使用可能！追加の取り付け費用は一切不要！
「ScreenAI」は次世代OS「Android 15」を搭載し、さらに進化。Google Play ストアに対応し、動画・音楽・SNS・ショッピング・ゲームなど、数万種類のアプリを自由にダウンロード可能。車内があなた専用のエンタメ空間に。
Google AI音声制御でスマートドライブを実現
さらに、高性能8コアCPUやGPS、ワイヤレスCarPlay、ショートカット機能、UIのカスタマイズなど、まだまだ多くの驚きがあなたを待っています！
家族ドライブにも、通勤にも、車中泊にも最適です。
▼ ScreenAI（新商品）
定価 49,999 円の Ottocast OttoScreen AI が、今なら 29,818 円でお求めいただけます！
割引額 20,181円
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCZ4D94
割引コード 299RARRZ
コード使用期間：2025年12月20日まで
※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります。
▼ さらに人気モデルもセール中
今年最大級の割引祭り、まだ続きます！
最新 ScreenAI のほか、人気モデルも黒五特価を追加中。
お得なラインナップはストアでチェック?
ストア：https://amzn.to/3X7AjAz
■ 人気雑誌に掲載されました！
今年、Ottocast製品は多数のメディアに取り上げられました。
《男の隠れ家》特集掲載
《Poco’ce（ポコチェ）》2025年11月号掲載
高い評価をいただき、ブランドとして大きく成長できた 1 年でした。
その感謝を込めた “特別なブラックフライデー” です。
■ Ottocast ScreenFlow--スマートドライブ、こちらから！
今回、人気誌『Poco’ce』11月号および『男の隠れ家』12月号に掲載された話題のロングセラー製品です。
ディスプレイのない車や中古車にも最適！「ナビが古い」「画面が小さい」といった悩みを一挙に解決。
配線不要で誰でも簡単に設置可能。車種を選ばずに使えるため、幅広い車に対応します。
YouTubeやNetflixなどのアプリを内蔵して、箱から出したらすぐ使える！設置不要ですぐに楽しめます。
車内でのエンターテインメント体験が一段と広がり、ナビ操作や音楽再生、動画視聴などをより快適に楽しめます。
Apple CarPlay / Android Auto をワイヤレスで起動可能。SiriやGoogleアシスタントを使って音声で操作できるため、走行中でもスマホを手に取る必要がありません。
▼ ScreenFlow
定価 37,999 円の Ottocast ScreenFlowI が、今なら 26,180 円でお求めいただけます！
割引額 11,819円
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ24F2WM
割引コード：L7RQG658
コード使用期間：2025年12月20日まで
※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります。
■ Ottocast OttoAibox E2--真のアプリ自由度を実現、車内エンタメの救世主！
最新の Android 13 を採用し、これまで以上に高い安定性とパフォーマンスを実現。アプリ操作もよりスムーズに行えます。日本で人気のアプリの99％に対応。
自社開発の OttoDrive 2.5 UI は、高いカスタマイズ性を備えています。
