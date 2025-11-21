FREELITEリュック 2,000個販売達成記念モデルを発売
仕掛人101合同会社（所在地：東京都、代表：横森）は、クラウドファンディングで好評を得た大容量多機能リュック「FREELITE（フリーライト）」が、累計2,000個の販売を達成したことを記念し、特別仕様モデルを数量限定で発売いたします。
今回の記念モデルでは、通常仕様のチェストベルトに代わり、
ドイツ製マグネットバックルブランド「FIDLOCK（フィドロック）」のマグネット式チェストベルトを標準付属。
“近づけるだけで自動ロック”“引くだけで瞬時に解除”という独自構造により、片手で扱える高い操作性と、アウトドアギアとしての確かな信頼性を実現しました。
■ FREELITE（フリーライト）とは
FREELITEは、独自の伸縮クッション素材「AirFree（R）（エアーフリー）」をハーネスに採用した、多機能リュックです。
“荷物が軽く感じる”をテーマに、肩・背中にかかる負担を軽減し、日常使いから旅行、ビジネスまで幅広く対応。23の大容量、撥水生地、豊富なポケット設計など、快適性と使いやすさを追求したモデルです。
---
■ 2000個販売記念モデルのポイント
1. 特別仕様：FIDLOCKマグネット式チェストベルト
* 近づけると“カチッ”と自動ロック
* 片手でスムーズに外せるワンタッチ解除
* アウトドアブランドでも採用される高信頼パーツを限定搭載
2. FREELITEの快適機能はそのまま採用
* AirFreeTMクッションによる軽快な背負い心地
* 23の大容量＋多ポケット設計
* 撥水加工600D生地
* ハーネス着脱式ポーチ
* キャリーオンベルト装備
3. 数量限定の記念モデルとして提供
通常モデルにはない特別仕様パーツを追加し、価格は据え置き。
これまで応援いただいたユーザーへの感謝を込めた特別リリースです。
---
■ 発売日・販売ページ
発売日：2025年11月21日
販売：自社ECサイトおよび一部オンラインストアにて販売予定
価格：\19890（税抜き） \21880（税込）
URL:https://shop.shikake101.co.jp/items/84759685
■ 会社概要
会社名：仕掛人101合同会社
所在地：東京都立川市西砂町二丁目29番地の26
事業内容：バッグ・縫製品の企画・開発・生産、OEM開発、工場紹介システム運営
公式サイト：https://shikake101.co.jp/
---
■ 本件に関するお問い合わせ
仕掛人101合同会社
担当：横森
メール：m.yokomori@shikake101.co.jp
-
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334959&id=bodyimage1】
配信元企業：仕掛人101合同会社
プレスリリース詳細へ