「StreamFab Apple TV Downloader」の4K動画対応を発表 ―― 先進ダウンロードエンジンで、安定かつ高速に4Kコンテンツを保存 ――
動画ダウンロードソフトウェアを提供するStreamFabは、このたび、Apple TV向けダウンロード専用ソフト「StreamFab Apple TV ダウンローダー」をアップデートし、4K（Ultra HD）画質でのダウンロードに正式対応したことを発表いたします。これにより、ユーザーはApple TVで配信されている対応コンテンツを、より高精細な画質でローカルに保存し、自宅や外出先でいつでも快適に楽しむことが可能になります。
公式サイト：https://streamfab.dvdfab.org/apple-tv-downloader.htm
4K（Ultra HD）対応で、圧倒的な高画質体験をオフラインでも
今回のアップデートにより、「StreamFab Apple TV ダウンローダー」は従来のHD・FHD画質に加え、4K（Ultra HD）画質でのダウンロードをサポートしました。
4K対応により、
- より鮮明なディテール表現
- 映画やドラマの迫力ある映像体験
- 大画面テレビや4K対応モニターでの視聴最適化
といったメリットを、オフライン環境でもそのまま再現できます。インターネット環境に左右されないため、通勤・通学中や旅行先でも、ストリーミング品質に不安を抱えることなく、安定した視聴が可能です。
先進エンジン採用で「安定」かつ「高速」なダウンロード
「StreamFab Apple TV ダウンローダー」には、最新技術を取り入れた先進のダウンロードエンジンが搭載されています。今回の4K対応に合わせて、このエンジンの性能も最適化され、以下のような特徴を備えています。
- 長時間の4Kコンテンツでも途切れにくい高い安定性
- 大容量ファイルでも効率よく処理できる高速ダウンロード
- ネットワーク状況が変動しても、可能な限りスムーズなダウンロードを継続
これにより、ユーザーは4Kという大容量のコンテンツであっても、ストレスを感じることなく保存作業を行うことができます。
字幕・音声トラックを自由に選択可能
グローバルなコンテンツ視聴ニーズに応えるため、「StreamFab Apple TV ダウンローダー」では、字幕と音声トラックの自由選択に対応しています。
- 好きな言語の字幕トラックを選んで保存
- オリジナル音声／吹き替え音声など、好みの音声トラックを指定
- 海外ドラマや映画の語学学習用途にも活用可能
ユーザーは、自身の視聴スタイルに合わせて、最適な字幕・音声構成でライブラリを作成でき、よりパーソナルな視聴体験を構築できます。
さまざまな利用シーンで活躍
「StreamFab Apple TV Downloader」は、次のようなシーンで特に活躍します。
- 自宅の4Kテレビで、映画館さながらの高画質をじっくり堪能したいとき
- 長距離移動やフライト中など、ネット環境が不安定な場所で動画を楽しみたいとき
- データ通信量を抑えつつ、高画質コンテンツを繰り返し視聴したいとき
- 海外作品を、好きな字幕・音声設定で学習素材として活用したいとき
4K対応と柔軟なカスタマイズ機能により、ユーザーの多様なライフスタイルにフィットした動画視聴環境を提供します。
開発担当者コメント
「今回の4K対応は、Apple TVユーザーの皆様から寄せられた『もっと高画質で保存したい』という声に応えるものです。
先進のダウンロードエンジンと字幕・音声トラック選択機能を組み合わせることで、単なるダウンローダーではなく、“自分だけの高品質ライブラリを構築できるツール”を目指しました。今後も継続的なアップデートを通じて、快適な視聴体験をサポートしてまいります。」
今後の展望
StreamFabは、Apple TVをはじめとした各種配信サービスへの対応強化や、新たな画質・音質規格への対応、ユーザーインターフェースの改善など、機能拡張を継続的に行っていく予定です。ユーザーの皆様のフィードバックを積極的に取り入れながら、より使いやすく、より高品質な動画ダウンロードソリューションの提供を目指してまいります。
本件に関するお問い合わせ先：Tetsuko（https://dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm）
StreamFab 広報担当
配信元企業：日進斗金合同会社
