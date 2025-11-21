人類学ｘマンガ～フランスの人類学者による講演「初めての人類学的バンド・デシネを知ろう!」
フランスの人類学者であり、作家であるフレデリック・ジュリアンの講演会をフランス政府公式機関の関西日仏学館（京都）で開催します。
フレデリック・ジュリアンはアフリカ大陸南東にあるマヨット島の職人・庭師たちをモデルに、持続可能な形で暮らす方法を考える漫画を作りました。
講演会では、人類学・建築学・描画という三つの視点から行った探究の経緯をご紹介します。
それは、科学的なリサーチを記述したり、バンド・デシネ（フランス語圏の漫画）を制作するための様々な手法を探る試みでもありました。
司会: 山越 言 （京都大学アフリカ地域研究資料センター）
※このイベントは文学フェスティバル「フランス読書の秋2025」の一環として開催いたします。
イベントタイトル：初めての人類学的バンド・デシネを知ろう!
日時：2025年11月28日（金）18:30～20:00
会場:関西日仏学館（京都） 京都市左京区吉田泉殿町8
料金：入場無料、要予約。
言語：フランス語 （日本語通訳付）
イベント詳細：https://culture.institutfrancais.jp/event/beton-et-bambou
お申し込み：https://beton-et-bambou.peatix.com/
お問合せ：関西日仏学館（京都）075-761-2105 kansai.kyoto@institutfrancais.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334956&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334956&id=bodyimage2】
フレデリック・ジュリアン Frédéric Joulian
フレデリック・ジュリアンは、35年間にわたり考古学、霊長類学、人類学の視点と手法を駆使し、アフリカ、アジア、オセアニア、インド洋地域で研究を行う。
社会科学高等研究院の講師を務め、2025年にはイラストレーターのオーレリア・オリタ、建築家のマティアス・カンブレリングと共同で、Delcourt社より『Le béton et le bambou』を出版。
配信元企業：関西日仏学館
