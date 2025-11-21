【イベントのご案内】NRAC年次大会2025 AIエージェンティック・オートメーション・サミット
TIS株式会社は「一般社団法人 次世代RPA・AIコンソーシアム（NRAC）」の年次イベント：AI エージェンティック・オートメーション・サミットに出展します。
本イベントは、AI活用の最前線、生成AIを中心とした最新のAI エージェントやオートメーション技術を活用し、企業や公的機関のDXや社会実装を加速させるための意見交換や、各社・各団体におけるプロジェクト経験・ユースケースの共有を目的としたイベントとなっております。
当日は、メインホールでのセッションや、各企業の展示も行います。
TISからもセッション、展示を行いますので是非お申し込みください。
▼お申込みはこちら
https://nrac-2025.peatix.com/
□イベント名
NRAC年次大会2025 AIエージェンティック・オートメーション・サミット
□開催日時
2025年11月27日（木） 12:30-19:00 （18:00-19:00懇親会）
□会場
大手町三井ホール 東京都千代田区大手町1丁目2-1 Otemachi One 3F （大手町駅 C5出口直結）
□参加費
無料※懇親会参加費用が別途必要になります （1000円予定）
□主催
一般社団法人 次世代RPA・AIコンソーシアム（NRAC）
▼お申込みはこちら
https://nrac-2025.peatix.com/
■お問い合わせ先
NRAC事務局
info@nrac.or.jp
配信元企業：TIS株式会社
