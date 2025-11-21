OutSystems、Agent Workbenchでエンタープライズ向けエージェント型AIの導入を加速
Thermo Fisher、Axos Bank、Ascot Insuranceなどの先進的な企業が5,500以上のAIエージェントを開発、業務効率化やワークフローの最適化において大きな成果を実現
（マイアミ発、2025年11月19日発表） - AI搭載ローコード開発プラットフォームのリーダーであるOutSystems（本社：ポルトガル・リスボン、CEO：Woodson Martin）は本日、データセット、ワークフロー、システムを横断し、インテリジェントなAIエージェントの構築とオーケストレーションに対応するエンタープライズ向けプラットフォームであるAgent Workbenchの採用が急速に進んでいることを発表しました。9月30日の一般提供開始以降、様々な業界の企業がすでにAgent Workbenchを活用してパイロット運用から本番稼働へ移行しており、人的な監視を組み込んだマルチエージェントワークフローにより、大きなビジネス成果を実現しています。
「OutSystems ONE World Tour Miami」カンファレンスで発表された通り、Agent Workbenchは目覚ましい成長を遂げており、開発中のエージェントの数はすでに5,500を超えています。また、約1,500人の認定開発者を擁するコミュニティも急成長しており、Agent Workbenchを活用してエンタープライズレベルのエージェント型アプリケーションを構築しています。
OutSystemsのCEOであるWoodson Martinは、次のように述べています。「エンタープライズAIを取り巻く競争の決め手となるのは、実験的な取り組みのスピードではありません。勝敗を左右するのは、AIを活用した、信頼性と拡張性が高いシステムの構築です。Agent Workbenchを活用することで、企業はデータを結びつけ、エージェントのライフサイクル全体を管理し、人間とAIとの協働を支える、エージェント志向の未来を構築できます。これにより、業務の遂行方法を変革し、かつてないビジネス価値の提供を実現します。短期間での反響の大きさからもわかる通り、多くの企業ではすでに実験段階を脱し、AIの導入を大規模に本格化させる体制を整えつつあります」
パイロット運用から本番稼働へ：多くの企業がエージェント型AIの本格導入を開始
・Axos BankはAgent Workbenchを活用して業務効率を向上し、行内の重要なワークフローを自動化しています。同行のチームが開発したインテリジェントなログ解析エージェントは、エラーログを解析してリアルタイムで推奨事項を提供することで、手動の作業を削減しました。また、文書マッピングを自動化するエージェントを構築し、精度向上と反復的なデータ入力作業の排除を実現しました。
・Thermo Fisher Scientificは、Agent Workbenchに組み込まれた顧客エスカレーションエージェントを通じて顧客対応業務を変革しています。顧客とのやりとりから得られた非構造化データを解釈し、振り分けの自動化と早期の問題解決を実現し、手動作業を削減しました。
・Ascot InsuranceはAgent Workbenchを活用し、同社の「Avail Claims」システム内で重要なKPIを即座に評価しています。従来型のシステムでは読み取れなかった非構造化データも、最新のワークフローではAIを活用し、エージェントのアクティビティログやメモをインテリジェントに解釈することで、KPIの状態を正確に判定できるようになりました。こうしたデータは、Agent Workbenchの登場以前は入手不可能なものでした。
