2030年頃の導入準備が進む「6G」。主要技術目標など6Gを取り巻く状況について、無料ウェビナーでIDTechExが解説します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『6Gは5Gから何を学べるのか？』と題したウェビナーを、2025年11月27日（木）に開催します。
通信業界が2030年頃の6G導入に向けて準備を進める中、その前身である5Gの導入には依然として失望感が残っています。高額な導入・展開コストにもかかわらず、通信事業者に実質的な収益増をもたらすことに至っておらず、多くの顧客は5Gの宣伝された機能と実際のサービスとのギャップに不満を感じています。
本ウェビナーでは、6Gを初日から成功させるために業界が5G導入から学ぶべき教訓について、IDTechExシニアテクノロジーアナリストのMika Takahashiが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『6Gは5Gから何を学べるのか？』
（What Lessons Can 6G Learn From 5G?）
開催日時： 2025年11月27日（木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/6g-12399-5g-12363-12425-20309-12434-23398-12409-12427-12398-12363-65311/718
当日カバーする内容（予定）
- 無線ネットワークの現状（トラフィック増加を含む）
- 2025年時点の業界ポジショニング
- 6Gの主要技術目標（半導体技術選択を含む）
- オープンRANと非地上系ネットワーク（NTN）
- IDTechExの6G継続調査から見る主要トレンドと知見
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを10月に発行しました。
『6G市場 2026-2036年：技術、トレンド、予測、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/6g-market/1126
6G、サブテラヘルツ、NTN、再構成可能なインテリジェントサーフェス（RIS）、分散MIMO、6G向け半導体、アンテナパッケージング、低損失材料、異種材料集積
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
