Kensingtonよりエキスパートマウス史上最高峰の機能を有する 「エキスパートマウス TB800 EQトラックボール （レッドボール）」 を発売
業界最大規模の事務機器メーカーとして最先端のオフィス製品を提供するアコ・ブランズ・ジャパン株式会社 （本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明） は、Kensingtonブランドより、エキスパートマウス史上最高峰の機能を備えた「エキスパートマウス TB800 EQトラックボール （レッドボール）」を12月19日（金）に発売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334869&id=bodyimage1】
本製品は、直径55mmの大玉ボールによる緻密なトラッキング性能に加え、8個の多機能ボタン、2個のカスタマイズ可能なサイドスクロールローラーを搭載。直感的な操作で拡大・縮小などの複雑なPC操作を簡略化し、作業効率を大幅に向上させます。また、最大4台のデバイスに接続可能で、16通りの機能割当に対応。長時間の使用でも快適な操作感を維持し、手や腕への負担を軽減します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334869&id=bodyimage2】
1987年に登場した初代「Kensington Turbo Mouse」以来、Kensingtonの中指操作型トラックボールは、プロフェッショナルユーザーから高い評価を得てきました。「エキスパートマウス TB800 EQ トラックボール （レッドボール）」は、その伝統を継承しつつ、さらなる進化を遂げたフラッグシップモデルとして、これまでにないエキスパートマウス史上最高峰の操作体験を提供します。
【発売モデル】
製品名：エキスパートマウス TB800 EQ トラックボール （レッドボール）
型番： K72458WW
UPC： 085896003212
価格：オープンプライス（市場想定売価 税込24,200円）
取扱販売店：Amazon
発売日：12月19日（金）
【製品特長】
● 55mm大型ボールで精密なカーソルコントロールが可能。ソケット内にボールが収まる設計で、紛失の心配がありません。
● 右利き・左利きどちらにも対応する左右対称デザイン。
● 両サイドにスクロールローラーを搭載。1個は水平スクロール、もう1個のローラーは拡大・縮小操作にデフォルト設定。
● 大ボタン4個、小ボタン4個の計8ボタンを搭載。サイドローラーとの組み合わせにより最大16通りの機能割当が可能。
● Bluetooth接続、USB-C 2.4GHzワイヤレスレシーバー有線（USB-C to USB-C）接続に対応（ブレードケーブル付属）。
● KensingtonKonnect（TM）により、ボタン機能割当やスクロール等のカスタマイズが可能。
● 最大1000Hzのレポーティングレートで、スムーズかつ精密なカーソル操作を実現。
● 対応OS: macOS 12以降、Windows10以降、Chrome*
*KensingtonKonnect（TM）でのボタン割当、スクロールリング、サイドスクロールのカスタマイズ不可
● 3年制限保証付
● iFデザイン賞およびレッド・ドット・アワード受賞製品
【製品仕様】
システム要件
● 対応OS : Windows10以降、macOS 13以降
● Plug & Play : 接続後すぐに使用可能
● ソフトウェア：KensingtonKonnect（TM）
（www.kensington.com/software/hub/）
接続インターフェース
● USB接続：USB 2.0（ホスト側：USB 2.0/3.0 Type-A）
● ワイヤレス接続：Bluetooth LE または 2.4GHzワイヤレスナノレシーバー
● 有線接続：USB-C to USB-C（ブレイドケーブル付属）
