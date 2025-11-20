冷蔵庫やシャッターに「ピタッ」と吸着！「背面マグネット付きカメラ」で手軽に防犯対策をはじめよう！

株式会社ハック


総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2025年12月より、専用アプリで外出先からカメラの確認が可能な「WiFiピタッとカメラ」や「クリップセンサーライト」を新発売。また「超薄型ソーラーパネル2.5mm」「電卓付き電子メモパッド」など便利な家電＆雑貨を発売します。


「WiFiピタッとカメラ」や「クリップセンサーライト」は簡単設置で気軽に防犯対策ができます。保管場所や出力不足に悩みがちな「ソーラーパネル」も薄型＆軽量で、もしもの備えにもぴったり！便利な雑貨＆家電で快適なスマートライフを。



・商品詳細


※取扱店にて順次発売


※全てオープン価格（小売参考価格を表記）




商品名：WiFiピタッとカメラ


特徴：背面マグネットで「ピタッ」と吸着！専用アプリで外出先からカメラの確認が可能です。


角度調節のユニットで自在に角度調節が可能！マイク付きで音声はもちろん、暗視機能で夜間の映像もバッチリ。ドアやシャッター、冷蔵庫などに貼り付けて防犯対策に！


商品ページ：https://hac72.jp/item/wifi_pita_camera/


小売参考価格：\1,680(税込)


※12月発売





商品名：クリップセンサーライト


特徴：USB充電とソーラーの2通りの充電ができるクリップタイプのセンサーライト登場！暗闇でセンサーが反応して、パッと自動点灯！クリップで挟んだり、置き型にもできるのでベランダや車、アウトドアにとっても便利！ライト部分は360°回転できます。最大約250lmの明るさで周囲を明るく照らし、選べる3つの点灯モードを搭載。


商品ページ：https://hac72.jp/item/clip_sensor_light/


小売参考価格：\1,680(税込)


※12月発売







商品名：超薄型ソーラーパネル2.5mm


特徴：厚さ2.5ｍｍの超薄型ソーラーパネルが登場！最大8W出力が可能。3時間でiPhone15を約78%充電できます。重量125gで軽量＆カラビナ2個付きで、リュックなどにぶら下げての使用がおすすめ。薄型＆軽量ソーラーパネルで防災対策を始めよう！


商品ページ：https://hac72.jp/item/solar_panel2_5mm/


小売参考価格：\1,980(税込)


※12月発売





商品名：電卓付き電子メモパッド


特徴：計算も手書きメモもこれ1台で完結！電卓付き電子メモパッドです。画面を守ってピタッと閉じるマグネット式、薄型・軽量で持ち運びも安心です。電卓部分はソーラーパネル搭載、メモパッドには本体に収納可能な専用ペン付き！


商品ページ：https://hac72.jp/item/pad_calculator/


小売参考価格：\1,480(税込)


※12月発売



・その他直近発売の「家電」のリリース



・会社概要




会社名：株式会社ハック


所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10


代表者：有山 哲也


設立：平成12年7月


URL：https://hac72.jp/


X：https://twitter.com/HacCoLtd


Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys



事業内容：


1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売


2.アウトドア用品の企画・製造・販売


3.OEM商品等の企画、製造



【本リリースに関するお問い合わせ先】


商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/


広報部：立花


e-mail：info_pr@hac72.com