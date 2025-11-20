神奈川から世界へ！かながわジュニアスターズのタレント育成能力開発プログラム開講式を開催します！
１ 開催概要
（１）日時 令和７年11月29日（土曜日）13時40分から14時10分まで
※開講式終了後に「第１回タレント育成能力開発プログラム」を実施します。（14時20分から16時30分まで）
（２）場所 アサンテ スポーツパーク スポーツアリーナ２（藤沢市善行７-１-２）
（３）対象者 令和７年度「スポーツ能力測定会」・「スポーツ競技体験会」で選考された児童31名 （４）主な出席者
・森田 淳悟氏（かながわアスリートネットワーク代表、バレーボール 1972ミュンヘンオリンピック金メダル他）
・具志堅 幸司氏（県参与、体操・個人総合 1984ロサンゼルスオリンピック金メダル他）
・長谷川 大悟氏（陸上・三段跳 2016リオデジャネイロオリンピック出場）
・田中 不二夫氏（公益財団法人神奈川県スポーツ協会 専務理事）
・山本 浩氏（一般財団法人かながわパラスポーツ協会 専務理事）
・七田 久司氏（明治安田生命保険相互会社 神奈川本部 推進役）
２ 内容
・開式
・ビデオメッセージ（黒岩 祐治知事）
・認定証授与（具志堅 幸司参与）
・激励のことば（各出席者より）
・閉式、写真撮影
※開講式後に実施する「第１回タレント育成能力開発プログラム」の内容
トップアスリートによる講話及び実技指導
・講師 長谷川 大悟氏
・講話テーマ 「今日が夢のスタートライン」
・実技指導 「走る力は全部の力！～動ける身体を手に入れよう～」
３ 取材について
開講式当日の取材は可能です。直接会場にお越しいただき、受付にてお申し出ください。
（参考）「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」・「タレント育成能力開発プログラム」について
県では、競技スポーツのすそ野拡大や、神奈川育ちのトップアスリートの輩出を目指し、早期からの発掘・育成及び計画的な競技力向上を目的として、ゴールデンエイジといわれる小学４年生から６年生の児童を対象としたタレント発掘・育成事業「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」を実施しています。 「スポーツ能力測定会」及び「スポーツ競技体験会」で選考された児童は、トップアスリートを目指す上で必要な基礎的運動技能や知識を身に付けるため、主に小学校５・６年生の約２年間にわたり、様々なスポーツの競技体験や身体能力開発・知的能力開発等の３つの柱を中心とした「タレント育成能力開発プログラム」を受講します。 詳細は県のホームページを御覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ui6/10/kjcp/top.html
問合せ先
神奈川県立スポーツセンター
事業推進部長 粟野 電話0466-82-6395
スポーツ活動支援課長 黒岩 電話0466-82-6395