神奈川から世界へ！かながわジュニアスターズのタレント育成能力開発プログラム開講式を開催します！

神奈川県

１ 開催概要

（１）日時 令和７年11月29日（土曜日）13時40分から14時10分まで

※開講式終了後に「第１回タレント育成能力開発プログラム」を実施します。（14時20分から16時30分まで）

（２）場所 アサンテ スポーツパーク スポーツアリーナ２（藤沢市善行７-１-２）

（３）対象者 令和７年度「スポーツ能力測定会」・「スポーツ競技体験会」で選考された児童31名 （４）主な出席者

・森田 淳悟氏（かながわアスリートネットワーク代表、バレーボール 1972ミュンヘンオリンピック金メダル他）

・具志堅 幸司氏（県参与、体操・個人総合 1984ロサンゼルスオリンピック金メダル他）

・長谷川 大悟氏（陸上・三段跳 2016リオデジャネイロオリンピック出場）

・田中 不二夫氏（公益財団法人神奈川県スポーツ協会 専務理事）

・山本 浩氏（一般財団法人かながわパラスポーツ協会 専務理事）

・七田 久司氏（明治安田生命保険相互会社 神奈川本部 推進役）

２ 内容

・開式

・ビデオメッセージ（黒岩 祐治知事）

・認定証授与（具志堅 幸司参与）

・激励のことば（各出席者より）

・閉式、写真撮影

※開講式後に実施する「第１回タレント育成能力開発プログラム」の内容

トップアスリートによる講話及び実技指導

・講師 長谷川 大悟氏

・講話テーマ 「今日が夢のスタートライン」

・実技指導 「走る力は全部の力！～動ける身体を手に入れよう～」

３ 取材について

開講式当日の取材は可能です。直接会場にお越しいただき、受付にてお申し出ください。

（参考）「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」・「タレント育成能力開発プログラム」について

県では、競技スポーツのすそ野拡大や、神奈川育ちのトップアスリートの輩出を目指し、早期からの発掘・育成及び計画的な競技力向上を目的として、ゴールデンエイジといわれる小学４年生から６年生の児童を対象としたタレント発掘・育成事業「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」を実施しています。 「スポーツ能力測定会」及び「スポーツ競技体験会」で選考された児童は、トップアスリートを目指す上で必要な基礎的運動技能や知識を身に付けるため、主に小学校５・６年生の約２年間にわたり、様々なスポーツの競技体験や身体能力開発・知的能力開発等の３つの柱を中心とした「タレント育成能力開発プログラム」を受講します。 詳細は県のホームページを御覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ui6/10/kjcp/top.html

問合せ先

神奈川県立スポーツセンター

事業推進部長 粟野 電話0466-82-6395

スポーツ活動支援課長 黒岩 電話0466-82-6395