神奈川から世界へ！かながわジュニアスターズのタレント育成能力開発プログラム開講式を開催します！

神奈川県


１　開催概要


（１）日時　令和７年11月29日（土曜日）13時40分から14時10分まで


※開講式終了後に「第１回タレント育成能力開発プログラム」を実施します。（14時20分から16時30分まで）


（２）場所　アサンテ スポーツパーク スポーツアリーナ２（藤沢市善行７-１-２）


（３）対象者　令和７年度「スポーツ能力測定会」・「スポーツ競技体験会」で選考された児童31名 （４）主な出席者


・森田　淳悟氏（かながわアスリートネットワーク代表、バレーボール 1972ミュンヘンオリンピック金メダル他）


・具志堅　幸司氏（県参与、体操・個人総合 1984ロサンゼルスオリンピック金メダル他）


・長谷川　大悟氏（陸上・三段跳 2016リオデジャネイロオリンピック出場）


・田中　不二夫氏（公益財団法人神奈川県スポーツ協会 専務理事）


・山本　浩氏（一般財団法人かながわパラスポーツ協会 専務理事）


・七田　久司氏（明治安田生命保険相互会社　神奈川本部　推進役）



２　内容


・開式


・ビデオメッセージ（黒岩　祐治知事）


・認定証授与（具志堅　幸司参与）


・激励のことば（各出席者より）


・閉式、写真撮影



※開講式後に実施する「第１回タレント育成能力開発プログラム」の内容


トップアスリートによる講話及び実技指導


・講師　　　　長谷川　大悟氏


・講話テーマ　「今日が夢のスタートライン」


・実技指導　　「走る力は全部の力！～動ける身体を手に入れよう～」



３　取材について　


開講式当日の取材は可能です。直接会場にお越しいただき、受付にてお申し出ください。



（参考）「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」・「タレント育成能力開発プログラム」について


県では、競技スポーツのすそ野拡大や、神奈川育ちのトップアスリートの輩出を目指し、早期からの発掘・育成及び計画的な競技力向上を目的として、ゴールデンエイジといわれる小学４年生から６年生の児童を対象としたタレント発掘・育成事業「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」を実施しています。 「スポーツ能力測定会」及び「スポーツ競技体験会」で選考された児童は、トップアスリートを目指す上で必要な基礎的運動技能や知識を身に付けるため、主に小学校５・６年生の約２年間にわたり、様々なスポーツの競技体験や身体能力開発・知的能力開発等の３つの柱を中心とした「タレント育成能力開発プログラム」を受講します。 詳細は県のホームページを御覧ください。


https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ui6/10/kjcp/top.html





問合せ先


神奈川県立スポーツセンター


事業推進部長　粟野　電話0466-82-6395


スポーツ活動支援課長　黒岩　電話0466-82-6395