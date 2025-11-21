AMZFAST、最大31％OFFのブラックフライデーキャンペーンを日本国内で実施。「史上最大級の衝撃価格！人気モデルが期間限定で今年最安値に」
2025年11月21日 東京 - eスポーツ向けモニターブランドとして高い評価を得ているAMZFASTは、2025年11月21日から12月1日まで、日本国内にてブラックフライデーキャンペーンを実施いたします。期間中、当社のゲーミングモニター全ラインナップを対象に、最大31％OFFの特別価格にてご提供いたします。
対象の人気モデルが、今年最安値で手に入る絶好なチャンスとなっております。
キャンペーン概要
ブラックフライデーセールリンク
AMZG27F6Q: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFT9B7NW?th=1
AMZG25F6F: amazon.co.jp/dp/B0FFT94LLV
AMZG34C5Q Pro: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ6LG8PZ?th=1
AMZG24X1W: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCM5RTNZ?th=1
Amazon公式ストアページ: https://link.amzfast.net/AmazonJP
期間：2025年11月21日 0:00～12月1日 23:59（日本時間）
対象商品：Amazon Japan上で期間限定割引を適用
対象モデル一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334802&id=bodyimage1】
AMZG27F6Q：Amzfast 27インチWQHD 200Hz ゲーミングモニター 白
2K QHD・300Hz 高速リフレッシュレート搭載、eスポーツ向けに最適化されたプロフェッショナルゲーミングモニター
希望小売価格：\28,999
ブラックフライデー割引価格：\19,999 （31%OFF）
フラッグシップモデル「AMZG27F6Q」は、27インチ・2K QHD解像度に加え、200Hzの高速応答速度を備えており、競技志向のゲーマーに最適な性能を発揮します。
映像美と高性能の両方を求める多用途ゲーマーに最適なモニターです。27インチQHDディスプレイはHDR400に対応し、133％ sRGBの広色域で豊かで没入感のある映像体験を提供します。
200Hzのリフレッシュレート、Rapid IPS技術、Adaptive-Sync対応により、あらゆるジャンルのゲームで滑らかかつ応答性の高いプレイが可能です。27インチの高解像度ディスプレイはシネマティックな映像体験を実現し、エンターテインメント用途にも最適です。洗練されたホワイトデザインは、美しい映像表現と高速パフォーマンスを兼ね備え、競技志向のゲームにもスタイリッシュに対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334802&id=bodyimage2】
AMZG25F6F：Amzfast 25インチ 320Hz ゲーミングモニター白
24.5インチ 320Hz FPS特化型ゲーミングモニター
希望小売価格：\25,999
ブラックフライデー割引価格：\18,999 （27% OFF）
「AMZG25F6F」は、24.5インチのFPS向けeスポーツ大会対応モニターで、優れた操作性と高いパフォーマンスを兼ね備えた「黄金サイズ」として、多くのゲーマーから支持されています。
AMZG25F6Fは競技志向のFPSゲーマー向けに設計されています。トーナメント規格の24.5インチディスプレイが集中力を最大化し、320Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、120％ sRGB色域カバーにより、鮮やかな映像と卓越した動作精度を実現。素早い動きも正確に反映され、対戦でのアドバンテージを得られます。
洗練されたホワイトボディに収められ、Owl Vision AIによる映像補正、プロ仕様のOSDコントロール、さらに長時間プレイ時の目の疲れを軽減する低ブルーライト技術を搭載。単なる高性能モニターにとどまらず、エリートプレイヤーのための究極の武器と言える一台です。
対象の人気モデルが、今年最安値で手に入る絶好なチャンスとなっております。
キャンペーン概要
ブラックフライデーセールリンク
AMZG27F6Q: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFT9B7NW?th=1
AMZG25F6F: amazon.co.jp/dp/B0FFT94LLV
AMZG34C5Q Pro: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ6LG8PZ?th=1
AMZG24X1W: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCM5RTNZ?th=1
Amazon公式ストアページ: https://link.amzfast.net/AmazonJP
期間：2025年11月21日 0:00～12月1日 23:59（日本時間）
対象商品：Amazon Japan上で期間限定割引を適用
対象モデル一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334802&id=bodyimage1】
AMZG27F6Q：Amzfast 27インチWQHD 200Hz ゲーミングモニター 白
2K QHD・300Hz 高速リフレッシュレート搭載、eスポーツ向けに最適化されたプロフェッショナルゲーミングモニター
希望小売価格：\28,999
ブラックフライデー割引価格：\19,999 （31%OFF）
フラッグシップモデル「AMZG27F6Q」は、27インチ・2K QHD解像度に加え、200Hzの高速応答速度を備えており、競技志向のゲーマーに最適な性能を発揮します。
映像美と高性能の両方を求める多用途ゲーマーに最適なモニターです。27インチQHDディスプレイはHDR400に対応し、133％ sRGBの広色域で豊かで没入感のある映像体験を提供します。
200Hzのリフレッシュレート、Rapid IPS技術、Adaptive-Sync対応により、あらゆるジャンルのゲームで滑らかかつ応答性の高いプレイが可能です。27インチの高解像度ディスプレイはシネマティックな映像体験を実現し、エンターテインメント用途にも最適です。洗練されたホワイトデザインは、美しい映像表現と高速パフォーマンスを兼ね備え、競技志向のゲームにもスタイリッシュに対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334802&id=bodyimage2】
AMZG25F6F：Amzfast 25インチ 320Hz ゲーミングモニター白
24.5インチ 320Hz FPS特化型ゲーミングモニター
希望小売価格：\25,999
ブラックフライデー割引価格：\18,999 （27% OFF）
「AMZG25F6F」は、24.5インチのFPS向けeスポーツ大会対応モニターで、優れた操作性と高いパフォーマンスを兼ね備えた「黄金サイズ」として、多くのゲーマーから支持されています。
AMZG25F6Fは競技志向のFPSゲーマー向けに設計されています。トーナメント規格の24.5インチディスプレイが集中力を最大化し、320Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、120％ sRGB色域カバーにより、鮮やかな映像と卓越した動作精度を実現。素早い動きも正確に反映され、対戦でのアドバンテージを得られます。
洗練されたホワイトボディに収められ、Owl Vision AIによる映像補正、プロ仕様のOSDコントロール、さらに長時間プレイ時の目の疲れを軽減する低ブルーライト技術を搭載。単なる高性能モニターにとどまらず、エリートプレイヤーのための究極の武器と言える一台です。