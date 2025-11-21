【開催直前！！】今こそ知りたい！倉庫運用管理システム（WES）のノウハウをお教えします！！
株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は11月25日(火)15 時より倉庫運用管理システム(WES)のノウハウに関するウェビナーを実施します。
ついに「倉庫運用管理システム（WES）」ウェビナーの開催が間近に迫りました。
皆さまに、最終のご案内と当日のポイントをお知らせいたします。
1.WESとは？ - 物流・倉庫業務における役割と基本機能をわかりやすく解説します。
手作業中心の作業がどのように自動化されるのか、その仕組みを一緒に確認しましょう。
2.最新事例紹介 - 労働力不足や出荷のピーク対応など、現場の課題をWESで
どのように解決したのか、実際の改善データを交えてご紹介します。
.3.導入のポイント - システム選定の視点、既存システムとの連携、運用開始後に
注意すべき点など、成功するためのステップをご説明します。
「倉庫が忙しくなる時期に備えて、業務を効率化したい」「自動化って具体的に
何をすれば良いの？」と感じている方にとって、WESは未来の倉庫を具体的に
イメージする手がかりになります。
明日のウェビナーでは、技術的な部分だけでなく、導入にあたっての現場視点も
大切にしてお話しします。
※同業他社の方はお断りさせていただくことがございます。
あらかじめご承知おきください。
【ご登録はこちらから！！】
https://dmt2.canon.jp/l/71212/2025-09-25/cwh699
━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━━－━－━－━－━－━
■ウェビナータイトル：
今こそ知りたい！倉庫運用管理システム（WES）のノウハウをお教えします！！
■開催日時：2025年11月25日（火）15:00～15:45
・どのような場面で活用されているのか
・自社の現場に本当に必要なのか
・導入はどのように進めればよいのか
・既存のシステムとの関係はどうなるのか
━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━－━━－━－━－━－━－━
11月21日までに以下登録フォームよりご登録くださいませ。
【ご登録はこちらから！！】
https://dmt2.canon.jp/l/71212/2025-09-25/cwh699
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【お問い合わせ先】
株式会社ブライセン
住所: 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 30階
TEL: 03-6264-7222
E-Mail: wes-sales@brycen.co.jp
HP: https://www.brycen.co.jp/
COOOLa WESサービスページ：https://cooola.jp/lp/wes/