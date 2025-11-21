株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は11月25日(火)15 時より倉庫運用管理システム(WES)のノウハウに関するウェビナーを実施します。

ついに「倉庫運用管理システム（WES）」ウェビナーの開催が間近に迫りました。

皆さまに、最終のご案内と当日のポイントをお知らせいたします。

1.WESとは？ - 物流・倉庫業務における役割と基本機能をわかりやすく解説します。

手作業中心の作業がどのように自動化されるのか、その仕組みを一緒に確認しましょう。

2.最新事例紹介 - 労働力不足や出荷のピーク対応など、現場の課題をWESで

どのように解決したのか、実際の改善データを交えてご紹介します。

.3.導入のポイント - システム選定の視点、既存システムとの連携、運用開始後に

注意すべき点など、成功するためのステップをご説明します。

「倉庫が忙しくなる時期に備えて、業務を効率化したい」「自動化って具体的に

何をすれば良いの？」と感じている方にとって、WESは未来の倉庫を具体的に

イメージする手がかりになります。

明日のウェビナーでは、技術的な部分だけでなく、導入にあたっての現場視点も

大切にしてお話しします。

※同業他社の方はお断りさせていただくことがございます。

あらかじめご承知おきください。

【ご登録はこちらから！！】

https://dmt2.canon.jp/l/71212/2025-09-25/cwh699

■ウェビナータイトル：

今こそ知りたい！倉庫運用管理システム（WES）のノウハウをお教えします！！

■開催日時：2025年11月25日（火）15:00～15:45

・どのような場面で活用されているのか

・自社の現場に本当に必要なのか

・導入はどのように進めればよいのか

・既存のシステムとの関係はどうなるのか

11月21日までに以下登録フォームよりご登録くださいませ。

【ご登録はこちらから！！】

【お問い合わせ先】

株式会社ブライセン

住所: 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 30階

TEL: 03-6264-7222

E-Mail: wes-sales@brycen.co.jp

HP: https://www.brycen.co.jp/

COOOLa WESサービスページ：https://cooola.jp/lp/wes/