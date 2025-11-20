最大600円分が“全員”に当たる!!!　今年中にカクヨムへ小説を投稿しよう

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨム」において、「大放出！リワード贈呈キャンペーン」を実施いたします。

1リワード＝1円でAmazonギフトカードやBOOK☆WALKERコインに交換できる「カクヨムリワード(https://kakuyomu.jp/guide/loyalty_program)」。本キャンペーンでは、条件を満たした全員に最大600円分のカクヨムリワードをプレゼントいたします。

折しもカクヨムでは、日本最大級の小説コンテストである「カクヨムコンテスト(https://kakuyomu.jp/special/entry/kakuyomu_contest_11)」を12月1日（月）より開催。もっとも小説投稿が盛り上がるこの機会に、ぜひカクヨムにご参加ください。

■キャンペーン特設ページ

https://kakuyomu.jp/special/entry/rewardcp2025

キャンペーン概要

対象者・賞品

対象期間中にカクヨムに初めて作品を投稿したユーザー全員：500リワード

対象期間中に新規公開した作品を、応募受付開始後に「カクヨムコンテスト11」「カクヨムコンテスト11【短編】」に応募したユーザー全員：100リワード

※両方の条件を同時に満たした場合は、合計600リワードをプレゼントいたします。

※「カクヨムコンテスト11」「カクヨムコンテスト11【短編】」は12月1日（月）正午から応募受付開始します。

対象期間

2025年11月20日（木）～12月31日（水）

カクヨムリワード付与日

2026年3月ごろ予定

カクヨムコンテストとは？

「カクヨムコンテスト11」キービジュアル

「カクヨムコンテスト」は、KADOKAWAが主催する日本最大級の小説コンテストです。

前回の「カクヨムコンテスト10」では本コンテスト史上最多の30,405作品から95作品が受賞しました。今回の「カクヨムコンテスト11」でも、オールジャンルの作品を長編10部門・短編2部門で募集します。

賞金総額は約1000万円と超大規模！ ぜひふるってご参加ください。

書籍化・コミカライズのチャンス！ KADOKAWAの40以上の編集部が選考

応募された作品のうち読者選考を突破した作品を、KADOKAWAの40以上の編集部が審査し、優秀作を決定します。

大賞受賞作は賞金100万円の授与に加え、選考参加レーベルのいずれかより書籍化します。

異世界ものからホラーまで10部門

ライトノベル・コミック・文芸にまたがり、小説コンテストとしては類を見ない10部門を設置。

400字から応募できる短編コンテストも

「カクヨムコンテスト11【短編】」では、400字～1万字の作品を募集します。

原稿用紙1枚分から応募できるので、小説未経験でも挑戦しやすいのが特徴です。

「カクヨム」とは

「カクヨム」は物語を愛する全ての人たちへ、誰でも自由なスタイルで物語を書ける、読める、お気に入りの物語を他の人に伝えられる、Web小説サイトです。大賞受賞者が書籍化の権利を手にできる「カクヨムコンテスト」をはじめとした数々のコンテストの実施や、KADOKAWA内外の人気作品について二次創作の投稿を認めるなど、様々な形での創作活動を支援しています。

https://kakuyomu.jp/

