リンクシェア・ジャパン、「リンクシェア アフィリエイト」に「アメリカンイーグル」が広告主として参加

楽天グループ株式会社

楽天グループのリンクシェア・ジャパン株式会社（以下「リンクシェア・ジャパン」）は、運営するアフィリエイトネットワーク「リンクシェア アフィリエイト」において、米国・American Eagle Outfitters,Inc.（アメリカンイーグル・アウトフィッターズ）が運営する「アメリカンイーグル」（American Eagle）が広告主として参加したことをお知らせします。

これにより「アメリカンイーグル」は、日本公式オンラインストアにおいて、「リンクシェア アフィリエイト」のアフィリエイトパートナー向けに、アフィリエイトプログラムの提供を本日開始しました。アフィリエイトパートナーは、アメリカンジーンズのブランドとして世界中で支持される質の高い商品をリンクシェア・ジャパンのアフィリエイトネットワークを通じて紹介することができるようになります。

アフィリエイトは、広告主が媒体主のウェブサイトやブログなどに広告を掲載してもらい、その広告経由で商品購入やサービス利用などの成果が発生した場合に、媒体主に報酬が支払われる成果報酬型広告です。「リンクシェア アフィリエイト」はアフィリエイトにおいて20年以上の実績と、国内最大級のメディアネットワークを保有しています。また、不正に対する社内体制の構築や、外部団体との連携、不正防止に関する注意喚起などを強く推進し、アフィリエイト業界の健全な発展を目指しています。「アメリカンイーグル」は、「リンクシェア アフィリエイト」の実績と取り組みに共感したことから、今回の参加が決定しました。



リンクシェア・ジャパンは、企業のマーケティングパフォーマンス最大化に貢献するため、今後も楽天グループが蓄積する膨大なデータやナレッジと世界中のアドテクノロジーを組み合わせた最先端の取り組みを提案してまいります。



■「アメリカンイーグル」について

1977年の誕生以来、アメリカンイーグルはジーンズ、ボトムス、トップス、アクセサリーを展開し、それぞれのスタイルや個性、オリジナリティを表現するためのサポートになるような製品を作り続けています。様々なスタイルに対応出来るようなオプションを備え、革新的な生地を使用したジーンズが有名です。私たちは素晴らしい製品を作ることだけではなく、それを着ている人々と密接に繋がっていく事にも情熱を傾けています。ブランドのミッションは、自分自身を愛するだけでなく、より持続可能な素材を調達し、水を節約し、二酸化炭素排出量を削減することで、地球への愛を示すことです。

ショップURL： https://aeo.jp/jp_ja/

アフィリエイトパートナー向けサイトURL： https://www.linkshare.ne.jp/ecsite/individual/50176.html

■アメリカンイーグル・アウトフィッターズについて

アメリカンイーグル・アウトフィッターズ （ニューヨーク証券取引所：AEO）は、「アメリカンイーグル」および「Aerie」（エアリー） の両ブランドにおいて、高品質でトレンドをおさえたアパレル、アクセサリー、パーソナルケア製品をお手頃な価格で提供する大手グローバル小売業者です。「アメリカンイーグル」および「Aerie」の商品は、約30カ国、300以上ライセンシーが運営する店舗で購入できます。

■リンクシェア・ジャパン株式会社について

楽天グループのデジタルマーケティング会社であるリンクシェア・ジャパン株式会社は、成果報酬型のアフィリエイト広告を中心に、楽天が蓄積する消費行動分析データやAIを活用したディスプレイ広告やリスティング広告、インフルエンサーサービスなど、多岐にわたるデジタルマーケティングソリューションを提供しています。特に、ECサイトや金融業界向けのマーケティング支援に強みを持ち、広告主様の課題解決をサポートしています。

URL： https://jp.linkshare.com/



以 上