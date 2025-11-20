【12/4(木)無料オンラインセミナー】育成・コミュニケーションの「意図せぬすれ違い」を生むバイアス～企業事例に学ぶ可視化と変化～

株式会社チェンジウェーブグループ

企業のダイバーシティ推進などの支援を行う株式会社チェンジウェーブグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO:佐々木裕子）は、2025年12月4日（木）に無料オンラインセミナー『育成・コミュニケーションの「意図せぬすれ違い」を生むバイアス』を開催いたします。

こんなお悩みを持つ企業の人事・人材開発ご担当者におススメです

●女性活躍だけでは組織課題の本質に届いていないと感じている

●多様な層の育成・コミュニケーションに課題感を感じている

●評価や登用に無意識の偏りがあるのではと感じている

●組織に潜むバイアスをデータで把握し、施策や経営層への説明に根拠を持たせたい

お申し込みフォーム :https://angle.changewave.co.jp/seminar/special29

制度や研修は整っているのに、育成やコミュニケーションが思うように進まない。

女性活躍、シニア活用、キャリア採用、若手登用…

組織が多様になるほど「意図せぬすれ違い」は起きやすくなります。

- シニアに対する「伸びしろ」への低い期待- キャリア採用者への“文化フィット”への不安- 若手に権限移譲が進まない構造- リーダー像に対する暗黙知

これらの背景には、「自分の／自社の、当たり前(＝バイアス)」が影響しています。

バイアスは人によって捉え方が違うため、議論しにくく、“自分は大丈夫”と思われがち。

だからこそ、可視化が重要です。

本セミナーでは、「ANGLE*」を用いて個人の傾向や上司・部下の認識ギャップ、組織文化に潜むバイアスを可視化することで、対話と変化を生む状態をどうつくるのか、企業事例を交えて紹介します。

〈セミナーテーマ〉

- 女性本人のマインドとスキルセット- 男女問わず求められるキャリアビジョンとバイアス対処- 管理職層への働きかけとマネジメント力向上策- 経営層へのアプローチとデータの見せ方

多様な人材が活躍する組織づくりのヒントとして、ぜひセミナーにご参加ください。

ANGLE*(https://angle.changewave.co.jp/)

累計10万人(2024年10月時点)が受講し、アンコンシャス・バイアスを“見える化”し、組織の行動変容につなげるダイバーシティ推進e-learningツールです。心理学研究に基づくテストで個人・組織のバイアス傾向を数値化し、データ分析により課題を可視化します。研修やワークショップでは実践的な対処を習得し、継続的な学習とモニタリングによって変化を定着させます。

2019年「日本の人事部 HRアワード」プロフェッショナル組織変革・開発部門で優秀賞を受賞

2024年日本社会心理学会で組織研修の事例を発表

〈セミナー概要〉

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38460/table/217_1_616e0bc6156e723e73056f86707fd2a2.jpg?v=202511210827 ]

〈スピーカー〉

鈴木 富貴

株式会社チェンジウェーブグループ 執行役員

報道記者としてテレビ局に15年間勤務後、渡米。

帰国後、ダイバーシティ経営企業・働き方改革の取材や自治体主催の社外メンターバンク企画に携わった。

チェンジウェーブ参画後は、企業の変革プロジェクト、リーダー人材育成、組織開発に携わり、異業種研修の企画・運営やアンコンシャス・バイアスに関する研修・調査にも取り組む。

・日本社会心理学会2024・話題提供

「アンコンシャス・バイアス測定を組織研修に

活かす」

・Designing Your Life ジャパン 認定講師

・静岡市男女共同参画審議会委員(2017～2019)

【会社概要】

会社名 ：株式会社株式会社チェンジウェーブグループ

代 表 ：代表取締役社長 CEO 佐々木裕子

所在地 ：東京都港区南青山2-26-32 セイザンI1202

企業サイト：https://www.changewave-g.com/

※本プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。