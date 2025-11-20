Nintendo Switch(TM)ソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』本日2025年11月20日(木)発売のお知らせ
日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門義隆）は、Nintendo Switch用ゲームソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』を本日2025年11月20日（木）に発売いたしましたので、お知らせいたします。
本作は、ニンテンドー３ＤＳで2014 年に発売しました『すみっコぐらし ここがおちつくんです』より続いている、『すみっコミュニケーション』ゲームシリーズの最新作です。
『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』では、すみっコぐらしの可愛らしい世界観を満喫することができ、移りゆく四季が美しい島で、すみっコたちが思い思いに過ごす様子を眺めたり、時には手伝ったりしながら、一緒に島を発展させていく楽しい時間を過ごすことができます。
詳しいゲーム内容や情報は、下記の公式ホームページをご参照ください。
Nintendo Switch用ゲームソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』
公式ホームページ
https://www.columbia-games.com/sw/sgi/
【プロモーション・ビデオ】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xn4LhB8oeJE ]
【商品概要】
■タイトル名 ：すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島
■ジャンル ：すみっコミュニケーション
■対応機種 ：Nintendo Switch
■ﾌﾟﾚｲﾓｰﾄ゛/人数 ：ＴＶモード／1人、テーブルモード／1人、携帯モード／1人
■発売日 ：2025年11月20日（木）
■価 格 ：6,380円(税抜き5,800円)
■ゲームコード ：HAC-P-BKCHA
■ＪＡＮコード ：4549767319926
■ＣＥＲＯ ：A（全年齢対象）
■コピーライト ：(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2025 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.
■対応言語 ：日本語,英語,韓国語,中国語 (繁体字), 中国語 (簡体字)
《日本コロムビアについて》
会社名：日本コロムビア株式会社
所在地：東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山
代表者：代表取締役社長 土門義隆
事業内容：ミュージックソフト、ゲームソフト等の制作、宣伝、販売
および音楽アーティストのマネジメント
URL：http://columbia.jp/
日本コロムビアでは、Nintendo Switchソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』を、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、今後、ゲーム内容のご紹介はもちろん、各種の宣伝販促活動につきましても、詳細等決まりましたら、随時ご案内させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。