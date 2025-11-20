Nintendo Switch(TM)ソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』本日2025年11月20日(木)発売のお知らせ

日本コロムビア株式会社

日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門義隆）は、Nintendo Switch用ゲームソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』を本日2025年11月20日（木）に発売いたしましたので、お知らせいたします。

本作は、ニンテンドー３ＤＳで2014 年に発売しました『すみっコぐらし ここがおちつくんです』より続いている、『すみっコミュニケーション』ゲームシリーズの最新作です。

『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』では、すみっコぐらしの可愛らしい世界観を満喫することができ、移りゆく四季が美しい島で、すみっコたちが思い思いに過ごす様子を眺めたり、時には手伝ったりしながら、一緒に島を発展させていく楽しい時間を過ごすことができます。

詳しいゲーム内容や情報は、下記の公式ホームページをご参照ください。

Nintendo Switch用ゲームソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』

公式ホームページ

https://www.columbia-games.com/sw/sgi/

【プロモーション・ビデオ】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xn4LhB8oeJE ]

【商品概要】

■タイトル名 ：すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島

■ジャンル ：すみっコミュニケーション

■対応機種 ：Nintendo Switch

■ﾌﾟﾚｲﾓｰﾄ゛/人数 ：ＴＶモード／1人、テーブルモード／1人、携帯モード／1人

■発売日 ：2025年11月20日（木）

■価 格 ：6,380円(税抜き5,800円)

■ゲームコード ：HAC-P-BKCHA

■ＪＡＮコード ：4549767319926

■ＣＥＲＯ ：A（全年齢対象）

■コピーライト ：(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2025 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

■対応言語 ：日本語,英語,韓国語,中国語 (繁体字), 中国語 (簡体字)

《日本コロムビアについて》

会社名：日本コロムビア株式会社

所在地：東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山

代表者：代表取締役社長 土門義隆

事業内容：ミュージックソフト、ゲームソフト等の制作、宣伝、販売

および音楽アーティストのマネジメント

URL：http://columbia.jp/

日本コロムビアでは、Nintendo Switchソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』を、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、今後、ゲーム内容のご紹介はもちろん、各種の宣伝販促活動につきましても、詳細等決まりましたら、随時ご案内させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。