Bizcan公開の「POSレジカオスマップ【業種別59種類】」へ「OneQR」が掲載

ELESTYLE株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：盧迪、以下 ELESTYLE）が提供するマルチモバイル決済SaaS「OneQR(ワンキューアール)」が、ビジネス情報メディア「Bizcan」にて公開された「POSレジカオスマップ【業種別59種類】」に掲載されましたのでお知らせいたします。

本カオスマップは、POSレジ市場を横断的に整理し、業種別に全59種類のPOSレジ・関連サービスをわかりやすくまとめたもので、業界理解や比較検討に役立つ資料として活用が期待されます。

Bizcan「POSレジカオスマップ【業種別59種類】」について

「POSレジカオスマップ【業種別59種類】」は、Bizcanが制作した、POSレジおよび周辺DXサービスを業種別・機能別に体系的に整理した独自のカオスマップです。

POSレジの導入検討や店舗DXに取り組む企業に向けて、業種別（飲食／小売／美容／医療など）59種類のPOSレジサービスがマッピングされています。

掲載ページ：

https://bizcan.jp/posregi/

OneQR掲載の背景

OneQRは、飲食・小売・駐車場など幅広い業種に対応する、複数ブランドのQRコード決済を1つのQRに統合できる決済プラットフォームです。

POSレジを利用する店舗においては、

- 決済オペレーションの効率化- レジの混雑緩和- キャッシュレス対応の拡張性向上- 安価な利用料

といった点が評価され、導入が進んでいます。

今回、Bizcan編集部の調査により、業種横断で導入しやすい利便性の高い決済ソリューションとして認められ、本カオスマップに掲載されました。

Bizcan（ビズカン）について

Bizcan（ビズカン）は、「店舗ビジネスをラクにできる」をテーマにした、店舗・施設ビジネス専門の比較サイトです。

飲食店、小売店、美容サロンなど、さまざまな店舗・施設運営に役立つ情報を発信しており、経営に必要なあらゆる製品・サービスを分かりやすく紹介しています。店舗・施設運営者がより良いサービスを選びやすくするための情報プラットフォームとして、多くの読者から支持されています。

OneQRについて

「OneQR」は、QRコードとマルチ決済で店舗運営を効率化するマルチモバイル決済SaaSです。

最大40種類以上の決済手段に一括対応でき、売上機会損失の防止に貢献します。月額費用は1,000円から、決済手数料も業界最低水準と、導入しやすいリーズナブルな料金体系を実現しています。また、お客様のビジネスに合わせたカスタマイズが可能で、飲食店・小売店・宿泊施設・駐車場など、幅広い業態で導入が進んでおり、すでに全国20万ヶ所以上でご利用いただいています。

ELESTYLEについて

ELESTYLE株式会社は、QRコードやクレジットカード、電子マネー等、さまざまな決済方法に一括対応が可能な決済ゲートウェイサービス「elepay」と、セルフオーダーやモバイルオーダーなど、キャッシュレス決済に対応可能なモバイル決済SaaS「OneQR」を提供しています。キャッシュレス決済を通じて、お客様のキャッシュレス化、DX推進をサポートしています。

ELESTYLEでは、今後も多様な業界との連携を進め、キャッシュレス社会の実現を加速してまいります。

