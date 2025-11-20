Meta Quest大決戦 12月4日開催決定～ヒカキン軍 vs ぺこら軍！リアルとバーチャルでバトル～

Facebook Japan合同会社

Metaは、動画クリエイターおよびVTuberの6名にMeta Questで対決していただくオンラインイベント『Meta Quest大決戦～ヒカキン軍 vs ぺこら軍！リアルとバーチャルでバトル～』を、2025年12月4日(木)に開催します。

VRヘッドセット Meta Quest 3/3Sは、VR体験だけでなく、現実空間にバーチャルのオブジェクトを融合させる複合現実（MR）を手頃な価格で体験できるデバイスです。

本イベントでは、大人気動画クリエイターのHIKAKINさん率いる「ヒカキン軍」と、ホロライブ所属のVTuber 兎田ぺこらさん率いる「ぺこら軍」の2チームが、Meta Questの様々なジャンルのタイトルを使って対決します。



今回プレイするのは、自らの体力と運動能力が勝敗を左右するフィットネスアプリ『FitXR(https://www.meta.com/ja-jp/experiences/fitxr/2327205800645550/?srsltid=AfmBOoolrUrG3ee4O9vdoKoHWvUUbT12xrqmF5IsNysURO8469oCCr8-)』、チームで協力して料理を提供していく協力ゲーム『Cook-Out(https://www.meta.com/ja-jp/experiences/cook-out/2004774962957063/?srsltid=AfmBOoqI-sxoi5Z4mXELNLAHj_GtAtaeIzND7AsEY92J2tr0iQO8tXji)』、3vs3の近接格闘を重視したVR対戦アクションゲーム『ブレイゼンブレイズ(https://www.meta.com/ja-jp/experiences/brazen-blaze-3vs3-brawl-arena/7109109785811976/?srsltid=AfmBOoowH-onILs2MgQvsKlb23S6PctQU-3ZBcFwnJM_Nv4fMyRI3ttA)』の3タイトルです。出場者それぞれの強みを活かして対決していただきます。

大会本番の様子は各出場者のチャンネルにて配信されます。また、イベント当日の12月4日までの間に、各個人のチャンネルにて練習配信も行われる予定です。リアルとバーチャルの双方で活動する彼らが、Meta Questを通して繰り広げる熱戦にぜひご注目ください。

また、本イベントに先立ち、勝利チームを予想していただくキャンペーンも実施。12月4日(木)18時までに、公式Xアカウント（@MetaQuestJapan）(https://x.com/metaquestjapan)をフォローの上、予想勝利チームのハッシュタグ（#ヒカキン軍 または #ぺこら軍 )をつけて、応援コメントと共に、ツリー元のイベント告知投稿を引用リポストいただくと、勝利チームを当てた方の中から抽選で3名様に、Meta Quest 3Sをプレゼントいたします。

『Meta Quest大決戦～ヒカキン軍 vs ぺこら軍！リアルとバーチャルでバトル～』

開催日：12月4日(木) 20:00- ※時間は変更になる場合があります

※イベント当日までに各出場者の練習配信も実施予定

プレイタイトル：１.FitXR、２.Cook Out、３.ブレイゼンブレイズ

出演者（敬称略）と配信アカウント：

ヒカキン軍

- ヒカキン(https://www.twitch.tv/hikakin)- マスオ (https://www.twitch.tv/darkmasuotv)- 蛇足(https://www.twitch.tv/dasoku_aniki)

ぺこら軍（本番配信は兎田ぺこらさんのアカウントのみとなります）

- 兎田ぺこら(https://www.youtube.com/@usadapekora)- 獅白ぼたん(http://www.youtube.com/@ShishiroBotan)- ラプラス・ダークネス(https://www.youtube.com/@LaplusDarknesss)