[埼玉県吉川市]地元職人による「第５７回住宅なんでも相談会」を開催！住まいの悩みを無料相談できて予約不要

埼玉県吉川市商工会建設業部会内の吉川市建築協力会（所在地：埼玉県吉川市、代表：須川 光昭）は、吉川市民の住まいのお悩み・おこまりごとを無料で伺う「第57回住宅なんでも相談会」を、 2025年12月7日（日）に吉川市商工会館にて開催いたします。 吉川市内の建設業者から成る「吉川市建築協力会」会員が相談員となり、雨漏り、増改築、 リフォーム、水回り、外壁塗装、新築など、住まいに関するあらゆる疑問や悩みに無料で対応、予約なしでもお気軽にご参加いただけます。

「住宅なんでも相談会」の目的と背景

住宅なんでも相談会HP :https://www.namazu.or.jp/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%82%e7%9b%b8%e8%ab%87%e4%bc%9a/

吉川市商工会建設業部会内の吉川市建築協力会（吉川市建築協力会代表：須川光昭）は、吉川市内の建設業者によって組織されています 。この相談会は、地域に根差した活動として、吉川市民の皆様の住まいのお役に立つことと、会員自身の資質向上を目的として、毎年4回（4月、9月、11月、12月）実施しています 。

この相談会は今回で第57回目を迎え 、これまでに多くの市民の住まいに関するお悩みを無料で解決してきました 。長年にわたり、地域に密着した職人たちが専門知識を提供し続けることで、市民の皆様が安心して住まいのメンテナンスや改築を進められるようサポートしています。

対応可能な相談事例

建設業の多くの業種の方が相談員として所属しておりますので、住まいのお悩みでしたら、なんでもお気軽にご相談いただけます。

【相談例】

・天井から雨漏りが・・・・

・子供部屋を増築したい・・・

・外壁を塗装したい・・・

・ブロック塀が壊れそう・・・

・台所で水漏れが・・・・

・和式トイレを洋式トイレに改装したい・・・

・照明を交換したい・・・

・家をリフォームしたい・・・

・家を新築したい・・・ など

相談会について

様々な業種の建設業の職人である相談員が毎回１５名程度おり、無料で住宅のお悩み・お困りごとのご相談をお伺いしております。平均のご相談時間は15分程度ですが、内容によっては１時間程度になることもあります。 相談会場でお悩みが解消されない場合は、ご希望によりご訪問させていただき、現地調査もさせていただきます。丁寧に対応させていただきますので、何度もリピートでご相談いただく方も数多くいらっしゃいます。

相談会場は吉川市商工会館の2階会議室で、駐車場がございますので、お車でもお越しいただけます。

吉川市商工会について

吉川市商工会（会長：田村 正夫）は、全国にある商工会の１つで、なまずの里といわれる埼玉県吉川市を基盤に、地域経済の発展と活性化を使命とする経済団体です。商工会は、法律（商工会法）に基づいて、主に町村部に設立された公的団体で、全国に1,620の商工会があります。

吉川市商工会は、経営相談、金融斡旋、補助金申請支援、創業支援、人材育成、地域活性化イベントの開催、官民様々な機関との連携など、多岐にわたる専門的な支援・事業実行を通じて、事業者様の課題解決と成長を力強く後押ししています。地域に根差し、事業者様が直面する様々な経営課題に対し、きめ細やかなサポートを提供することで、吉川市の持続的な繁栄に貢献してまいります。

吉川市商工会HP :https://www.namazu.or.jp/

開催概要

イベント名 称 ： 「第５７回住宅なんでも相談会」

開 催 日 時 ： 2025年12月7日（日）午前９時から午後3時まで

開 催 場 所 ： 吉川市商工会館２階会議室（住所：埼玉県吉川市平沼1-21-16）

参 加 費 用 ： どなたでも無料

申 込 方 法 ： 開催チラシのQRコードから、電話、FAX

報道関係者様からのお問い合わせ先 吉川市商工会事務局

〒342-0056 埼玉県吉川市平沼1-21-16 吉川市商工会

吉川市商工会建設業部会 兼 吉川市建築協力会 事務局 岡崎

吉川市商工会MAIL：yosikawa@namazu.or.jp

ＴＥＬ：048-981-1211 ＦＡＸ：048-984-1189